Cote d'Ivoire : Pas de 3e mandat pour Alassane Ouattara

Le président ivoirien, Alassane Ouattara, a mis fin à des mois de suspense sur son éventuelle candidature à un troisième mandat en annonçant qu'il ne se représenterait pas, une décision surprise saluée dans le pays et à l'étranger. «Je vous annonce solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à la présidentielle du

31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération», a-t-il lancé devant les députés et sénateurs réunis en Congrès extraordinaire. Elus et observateurs attendaient une annonce sur la révision constitutionnelle promise depuis des mois et qui générait rumeurs et fantasmes. Finalement, cette révision ne comporte que des points mineurs (nomination du vice-président après l'élection et non un «ticket» pour le scrutin, aménagements juridiques...).