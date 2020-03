Femmes commerçantes : Un business qui prend de l’ampleur

C’est même dépassé par tous ces évènements qui ont pris de court la société pour se projeter dans un mode de vie moderne dont la particularité est de barrer la route aux préjugés et aux idées reçues qui avaient jusque-là prévalues.

Les femmes investissent les lieux, autrefois réservés aux hommes, pas uniquement pour «honorer» le statut de consommatrice et donc, faire des emplettes, mais pour vendre et pratiquer le commerce dans des endroits classés par excellence comme étant «masculins». Autres temps, autres mœurs ! Eve investit les marchés populaires et ne se gêne nullement de s’adonner à la vente dans des lieux qui comptent beaucoup d’hommes et au risque de ne pas pouvoir ainsi, passer inaperçue, voire d’être mal vue par certains. En fait, gagner sa vie et disposer de ses propres moyens financiers font qu’aujourd’hui certaines femmes pratiquent tous les métiers, y compris ceux qui leur sont socialement «interdits».

Pour faire face aux problèmes récurrents de la vie, certaines tentent cette expérience. Avec les moyens du bord, elles se réservent des petits carrés, à même le sol, pour exposer une marchandise généralement sortie de leur garde-robe, leur argenterie également. Sur un morceau de carton, de plastique ou de tissu, elles étalent leurs articles de fortune et les proposent aux passants. Certaines ne sont pas si jeunes, plutôt âgées, mais sûrement pas pour baisser les bras face aux besoins quotidiens difficiles à satisfaire surtout lorsqu’on a des obligations familiales et sans revenus. Le besoin, l’érosion du pouvoir d’achat ainsi que la cherté de la vie ont bel et bien fait tomber les réticences et les

hésitations de ces femmes à faire du commerce au même titre que tous ces hommes, présents massivement, sur les lieux afin de couler leur marchandise.

Le «trabendo» au féminin, il faut le dire aussi, à pris ces dernières années de l’ampleur chez-nous, avec des créneaux ciblés comme les cosmétiques, les produits de beauté, des parfums et autres proposés par ces femmes d’affaires, via des salons de coiffure, les bains maures et dans les quartiers où carrément qui voisines découvrent ce commerce juteux. Ces produits qui trouvent toujours preneurs finissent et la plupart du temps c’est une clientèle fidèle qui se forme allant jusqu’à établir des listes pour les confier aux commerçantes.

Aujourd’hui, beaucoup de femmes profitent des restrictions imposées aux importateurs. Ces dernières pour se frayer un chemein dans le commerce de certains produits privilégient des destinations où l’obtention de visas est plus facile bien sûr etmoins coûteuses. Les transactions sont loin d’être complexes, encore moins compliquées pour toutes ces dames qui semblent avoir trouvé leur vocation, peut être tard, néanmoins il n’est jamais trop tard pour bien faire.

Samia D.