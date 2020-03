"Algerienne" ,le spectacle de Salma Kouiret à l’Opéra d’Alger : Un voyage purement nostalgique

Une certaine fébrilité régnait dans l’air, durant cette soirée de jeudi à la prestigieuse salle Boualem Bessaïah de l’Opéra d’Alger. Ce fut une belle «qaâda», en hommage aux maîtres de la chanson algérienne. Très acoustique et franchement lyrique. Une soirée où les présents avaient rendez-vous avec une très grande et belle voix algérienne. Baptisée "Algérienne", ce rendez-vous marqué sous l’égide du Ministère de la Culture entre dans le cadre du programme d’activités culturelles, de l’Opéra d’Alger. Fidèle à son élégance la diva a entamé son spectacle ,avec sa voix sauve qu’elle lança dans les coulisses, et fait son apparition en montée de scène, sous un tonnerre de youyou et d'applaudissements de plus nourris, tout en interprétant "Algerienne" de Hocine Lasnami. Fidèle à son élégance, Selma qui était vêtue d’une belle tenue traditionnelle revisitée, composée d'une magnifique jupe en tafta de couleur marron et d’une belle veste karakou brodée en doré et perlée, a été chaleureusement applaudie par les présents de l’Opéra d’Alger dès son entrée sur scène. Accompagnée d'un orchestre imposant avec deux guitares flamenco, guitare basse, violon, clavier et une section percussion fournie la chanteuse connue pour ses prestations avec l'ancien groupe flamenco "Méditerranéo" a enchaîné son tour de chant par un hommage à la diva Fadhela Dzirya, elle lui rend hommage avec sa chanson "Ana twiri" qu'elle interprète dans un style Algérois revisité. Au cours de cette soirée exceptionnelle, l’ex-chanteuse du groupe Méditérranéo a embarqué son public dans un voyage de mélodies où elle a fusionné des classiques de la musique algérienne à travers le prisme du flamenco et la musique latine. Selma Kouiret a offert un programme musical raffiné avec des versions revisitées de classique de la chanson algérienne et universelle et rendant ainsi un hommage aux grands artistes. Avec sa très belle voix, l’Algérienne a fait découvrir aux mélomanes l’étendue de sa gamme. Salma Kouiret a par ailleurs, rendu un vibrant hommage à Charles Aznavour et au maître de la chanson chaâbi feu El Hachemi Guerouabi ,en fusionnant leurs deux célèbres chansons respectives "Hier encore" et "El barah" jetant l'assistance dans un abîme nostalgique sans issue. Elle a par ailleurs rendu hommage à Mohamed Lamari en interprétant "Djazaïria" et "Rana hna". La diva en ensuite ,rendu hommage à Ahmed Wahbi à travers sa célèbre chanson "Wahran wahran" , un titre qui ne peut connaitre une meilleure reprise que celle octroyée par la gracieuse Selma. Dans ces reprises plusieurs influences de jazz, de musique orientale, de salsa, ou encore de châabi et de haouzi se retrouvent dans un réceptacle flamenco homogène.

Sihem Oubraham