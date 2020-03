Agriculture saharienne: Nécessité d'un nouveau plan de développement de l'agriculture à Tamanrasset

"Un nouveau plan de développement de l'agriculture dans cette région du Grand Sud s'avère nécessaire et doit être élaboré en concertation avec les agriculteurs, la population et les partenaires du secteur de l'agriculture", a indiqué M.Chehat, lors de sa rencontre avec les agriculteurs de la wilaya, en présence du ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki.

Pour le ministre délégué, cette démarche devra donner "un nouveau souffle" à l'activité agricole dans la région, selon les spécificités locales, notamment au niveau des régions du Tidikelt, de l'Ahaggar et d'In-Guezzam.

Estimant que les préoccupations soulevées par les agriculteurs locaux sont "objectives", M. Fouad Chehat a appelé à oeuvrer au changement desmentalités et au développement des méthodes de travail dans le secteur, notamment dans les zones à vocation agricole et aux importantes potentialités et dont les résultats obtenus restent "en-deçà des objectifs escomptés".

Mettant à profit cette rencontre, les agriculteurs ont soulevé une série de préoccupations afférentes au manque de ressources hydriques au niveau de nombreuses régions agricoles, avant de solliciter, à ce titre, l'élaboration d'un nouveau programme portant mobilisation des eaux à travers la réalisation de forages et de barrages, notamment au niveau des régions à bonne pluviométrie.

La réalisation de programmes supplémentaires d'électrification rurale, l'électrification des périmètres agricoles, l'achèvement des programmes de réalisation et d'équipement de puits pastoraux et de forages agricoles, ainsi que l'accompagnement des jeunes agriculteurs dans le montage de leurs exploitations agricoles, font partie des suggestions formulées par les agriculteurs.

Ces derniers ont également appelé à prévoir des opportunités de formation d'agriculteurs dans les établissements de la formation en vue d'assurer une main-d'úuvre agricole qualifiée, le renforcement des activités pastorales et l'accompagnement des éleveurs dans la commercialisation de leur cheptel à travers différentes régions du pays.

Le ministre délégué chargé de l'Agriculture saharienne et des Montages s'était, auparavant, rendu dans la localité de Tagrambeit (15 km Ouest de Tamanrasset) où il a pris connaissance des préoccupations liées au problème du déversement en plein air et de façon anarchique des eaux usées, une menace pour la santé publique et la ressource hydrique de la région. Le ministre des Ressources en Eau, Arezki Berraki, a fait part, de son côté, du lancement dans le courant de ce mois de mars de la deuxième tranche du projet de transfert de l'exutoire des eaux usées. M. Berraki a, dans ce cadre, fait savoir que la localité sera dotée avant le mois de Ramadhan prochain d'un réseau d'eau potable pour mettre un termeà l'opération d'approvisionnement de la population par citernes.

APS