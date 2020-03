Confrérie de la Tariqa Tidjania : Le Calife général en visite au Tchad

Le Calife général de la Tariqa (confrérie) Tidjania, Chikh Sid Ali Belarbi Cherif Tidjani, a effectué récemment une visite à la République du Tchad, traduisant «la profondeur des liens spirituels» entre les deux peuples et «leur attachement aux valeurs de la tolérance, de la fraternité et de la paix», a indiqué hier un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

En réponse à l'invitation du membre du Haut Conseil des affaires islamiques au Tchad, Chikh Mohamed Khater Aïssa, le Calife général de la confrérie tidjanie a entamé le 17 février dernier une visite qui a duré environ deux (2) semaines dans ce pays, où il a été reçu par le Président tchadien, Idriss Déby Itno, qui a mobilisé tous les moyens pour la réussite de cette visite», a-t-on ajouté de même source.

Le Chikh Sid Ali Belarbi Cherif Tidjani a été «chaleureusement accueilli par de hauts responsables politiques et religieux, ainsi que par les responsables des régions où il s'est rendu». Durant sa présence dans ce pays, le Chikh a supervisé plusieurs manifestations populaires et religieuses à Moundou, Sarh, Abéché, Am Timan et Amdjarass, où il a invité les adeptes de sa confrérie à respecter les valeurs de la paix et du vivre ensemble. L'intérêt particulier accordé à la visite du Calife général au Tchad, et la ferveur populaire ardente caractérisant son accueil traduisent, a-t-on précisé dans le communiqué, «la profondeur des liens spirituels existant entre les deux peuples et leur attachement aux valeurs de la tolérance, de la fraternité et de la paix prônées par notre religion». Fondée par le Chikh Ahmed Tidjani en 1781 à Ain Madhi (Laghouat), la Tariqa Tidjania s'est propagée à travers les quatre coins de l'Afrique et du monde. Le nombre de ses adeptes de par le monde est estimé à plus de 350 millions, résidant majoritairement au Sahel et à l'ouest de l'Afrique.