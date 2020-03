Tassili Airlines : Une desserte régulière Alger-Mechria

La compagnie aérienne Tassili Airlines, filiale de Sonatrach, a effectué hier son premier vol domestique régulier entre Alger et la ville de Mechria (wilaya d'En Naâma), a indiqué la compagnie nationale dans un communiqué.

Programmé chaque mercredi, samedi et dimanche, «ce nouveau vol permettra de raccourcir les quelques 800 km de route séparant la ville de Mechria de la capitale, offrant ainsi, un gain de temps très appréciable au profit de nos concitoyens désirant se rendre à l’une ou l’autre destination, en 1h30 de vol», souligne la même source. Par ailleurs, le renforcement de la ligne Alger-el Oued-Alger est devenu effectif depuis ce mardi, avec la mise en place de deux vols supplémentaires venants renforcer la rotation opérée chaque vendredi, fait savoir Tassili Airlines.

La ville de Ghardaïa, connaîtra quant à elle, dès aujourd’hui, la mise en place d’un vol bi-hebdomadaire, programmé chaque jeudi et samedi.

Mascara, quant à elle connaîtra dès le 26 mars prochain, la programmation de deux vols réguliers programmés chaque jeudi et dimanche.

Pour accompagner ces nouvelles offres de transport aérien, Tassili Airlines a réduit ses tarifs vers ces destinations, dans le cadre d’un programme promotionnel de lancement, de -30%, aussi bien en aller simple qu’en aller-retour.

Selon la compagnie aérienne, cette promotion demeurera en vigueur durant les 30 jours suivant la date de lancement de chaque vol, avec une période de voyage valable pendant 6 mois.

Pour rappel, les voyageurs souhaitant emprunter les vols de Tassili Airlines pourront acheter leurs billets à travers son réseau de vente national composé de 17 agences relevant de la compagnie et 278 agences de voyages agréées.

Le site internet de Tassili Airlines www.tassiliairlines.dz permet également les achats par carte de paiement électronique.