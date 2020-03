Fashion-week à Oran : La 2e édition du 8 au 13 mars prochain

La 2e édition Oran fashion-week se tiendra du 8 au 13 mars à l’hôtel Vendôme-Khaled. L’évènement international verra la participation des noms connus de la mode, de la haute couture et du make-up artiste, représentant l’Afrique, le Moyen-Orient et d’Europe notamment la France. Selon les organisateurs, cette manifestation, première du genre en Afrique du Nord, se veut un point de rencontre pour les designers du monde entier. Au programme, des défilés, des ateliers, des formations et des talkshows animés par des experts et des spécialistes du monde de la beauté et de la haute couture et le design coiffure. De nombreux invités de marque et des officiels seront à l’honneur de cette semaine de la mode. M. Toumiat Nassrallah, organisateur principal de cet évènement, affirme que plusieurs conférences-débats autour des thématiques en rapport avec l’industrie et la mode seront animés, entre autres, par Yassine Mrabet, Rayan Atlas, Fadila Kihel et Samir Kerzabi.

Une journée sera consacrée aux marques internationales du prêt-à-porter. La marque Eden-Parc va organiser son premier défilé en Algérie, a fait savoir M. Toumiat. Kaouther El Ammari, une Algérienne considérée comme l’une des plus importantes représentantes de la tenue traditionnelle à Paris, sera présente à cet évènement. Pour ce qui est du make-up artiste, studio Feriel de Tunis animera des work-shops en présence de nombreux spécialistes.

Amel S.