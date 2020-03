Recherche scientifique, emploi et télécommunications : Quatre projets de loi adoptés par le Conseil de la Nation

Quatre nouveaux projets de loi ont été adoptés hier à la majorité par le Conseil de la Nation, lors d’une séance plénière présidée par M. Salah Goudjil. Il s’agit de deux projets de loi qui se rapportent au secteur de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, d’un troisième projet relatif au secteur du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et d’un quatrième projet de loi traitant des radiocommunications élaboré par le ministère des Postes et des Télécommunications. La séance s’est déroulée en présence des ministres concernés, excepté le ministre du Travail dont l’allocution a été lue par la ministre chargée des Relations avec le Parlement, Besma Azouar, au terme de la séance de vote à main levée. Les sénateurs ont donc adopté le projet de loi d’orientation de la recherche scientifique comprenant de nouveaux amendements s’inscrivant en conformité avec les dispositions constitutionnelles. Les amendements ont été salués par les membres de la Commission éducation, formation, enseignement supérieur et recherche scientifique et affaires religieuses du Sénat.

Selon le rapporteur de cette commission, la nouvelle loi devra induire plus d’efficacité dans la promotion de la nouvelle stratégie de la recherche scientifique afin de mieux servir l’économie nationale et le développement durable, notamment dans son volet lié à l’économie de la connaissance. Voilà un objectif qui s’inscrit en droite ligne avec la politique de l’Etat en matière de relance économique qui ne pourrait se concevoir en dehors de l’apport des chercheurs de l’université en tant que vivier de compétences et de savoir. L’Université est donc appelée à mieux s’impliquer dans la vie économique et industrielle. «A la faveur de cette nouvelle loi, nous avons grand espoir de voir l’Université se distinguer par sa compétitivité et sa concurrence», dira en substance le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Chems-Eddine Chitour. Il fera savoir que cette nouvelle loi permettra de doter le secteur d’un cadre juridique adéquat pour faire valoir les objectifs de la politique tracée dans le domaine de la recherche scientifique. C’est aussi ce qui est gagé à travers le second projet de loi adopté, définissant dans son contenu les missions du Conseil national de la recherche scientifique et de la technologie, dont la composante inclut des compétences établies à l’étranger. L’on apprendra par ailleurs que le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique œuvre au remplacement du système LMD qui ne correspond plus à la nouvelle orientation de l’université. Le troisième projet adopté est celui modifiant et complétant la loi 04-19 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l’emploi. Les dispositions de cette loi visent notamment à conférer davantage de flexibilité en terme de traitement des offres d’emploi, tout en permettant aux employeurs et aux demandeurs d’emploi de contribuer efficacement au développement. Dans son allocution lue par la ministre chargée des Relations avec le Parlement, le ministre du Travail a réaffirmé sa détermination à ne ménager aucun effort en termes de mise en place de mécanismes de création de postes d’emploi, notamment au bénéfice de la jeunesse. Le quatrième projet adopté porte sur les radiocommunications dont les dispositions visent à doter l’Agence nationale des fréquences (ANF) de «plus larges prérogatives» qui lui permettront de s’acquitter pleinement de ses missions en matière de règlement des brouillages et de contrôle du spectre des fréquences à l’échelle nationale. Selon le ministre des Postes et Télécommunications, ce texte de loi servira à mieux lutter contre les contrevenants dans le domaine des radiocommunications et sera d’un impact certain au profit du Trésor public.

Karim Aoudia