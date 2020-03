M. Tebboune reçoit la MAE espagnole

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier la ministre espagnole des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération, Arancha Gonzalez Laya, qui effectue une visite à Alger, indique un communiqué de la Présidence de la République.

Lors de cette audience, les deux parties ont passé en revue «l’excellence des relations politiques existant entre les deux pays», et convenu de la nécessité d’œuvrer à «hisser le niveau de coopération par la redynamisation des mécanismes de coordination, de concertation et de coopération». L’occasion était pour M. Tebboune d’exprimer ses «remerciements» à l’Espagne pour sa position pionnière à travers son soutien à l’organisation d’élections présidentielles en Algérie, des élections dont elle a salué les résultats. Il a également salué la visite, prochainement, du Premier ministre espagnol.

Les vues des deux parties ont convergé concernant nombre de questions régionales et internationales, notamment la situation en Libye et au Sahel».

La ministre espagnole des Affaires étrangères, Arancha Gonzalez Laya, a exprimé la volonté de son pays de renforcer sa coopération avec l’Algérie et d’approfondir davantage les relations bilatérales.

«Le but est de faire en sorte que nos relations politiques et économique, ainsi que notre coopération sur les questions internationales, notamment dans la région, puissent passer à une vitesse supérieure», a-t-elle déclaré à l’issue d’une audience que lui a accordée le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Réaffirmant la volonté de son pays de consolider le partenariat algéro-espagnol dans tous les domaines pour une région méditerranéenne «plus forte et plus stable», la ministre espagnole a assuré que le chef de l’Etat lui a fait part de «sa volonté de passer à une vitesse supérieure» dans les relations algéro-espagnoles.

La cheffe de la diplomatie espagnole a cité, dans ce contexte, certains domaines dans lesquels l’Algérie et l’Espagne pourront renforcer leurs liens de coopération, notamment sur le plan des «échanges économiques, commerciaux, culturels et éducatifs».

Elle a qualifié, à cette occasion, de «très bonne» son entrevue avec le Président Tebboune auquel elle a transmis les «meilleurs souhaits» du gouvernement espagnol et de son Premier ministre, Pedro Sanchez.

Elle a exprimé, à cet égard, son vœu de «continuer à travailler pour une coopération étroite entre les deux pays».

La ministre espagnole a rappelé que le Premier ministre espagnol effectuera «bientôt» une visite officielle en Algérie et qu’une réunion de haut niveau entre l’Algérie et l’Espagne se tiendra au «deuxième semestre de l’année en cours».