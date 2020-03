M. Mimouni plaide pour la revitalisation des travaux de l'AG de l'Onu : Renforcer le multilatéralisme

Le Représentant permanent de l'Algérie auprès de l'Onu, Sofiane Mimouni, a réaffirmé à New York que la revitalisation des travaux de l’Assemblée générale est «une composante cruciale de la réforme globale de l’ONU». Intervenant lundi dernier, au nom du Mouvement des Non-alignés (PNA), M. Mimouni a indiqué qu'une Assemblée générale revitalisée «contribuerait de manière significative à renforcer le système des Nations Unies dans son ensemble, à améliorer la gouvernance mondiale et à renforcer le multilatéralisme». Il intervenait à l’occasion du débat général du Groupe de travail spécial sur «la revitalisation des travaux de l’Assemblée générale de l’ONU» dont la coordination du Groupe du PNA est assurée par l'Algérie. M. Mimouni a relevé que la commémoration du 75e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies sur le thème : «L’avenir que nous voulons, l’Onu dont nous avons besoin : réaffirmer notre engagement collectif en faveur du multilatéralisme», était l’occasion non seulement de promouvoir les valeurs et les principes universels de la Charte des Nations Unies, mais surtout de «veiller à ce que l’Organisation soit à la hauteur de sa mission». Il a exposé les positions et les priorités du Mouvement des Non-Alignés sur les quatre questions thématiques liées au processus de revitalisation des travaux de l’Assemblée générale, S’agissant du rôle et de l’autorité de l’Assemblée générale, le diplomate algérien a réaffirmé «l’attachement du Mouvement des Non-Alignés à la préservation du caractère intergouvernemental, inclusif et démocratique de l’ONU». Il a, à cet égard, insisté sur «le strict respect» par les Etats membres des prérogatives de chacun des principaux organes de l’ONU, en particulier l’Assemblée générale, en tant que principal organe délibérant et représentatif des Nations unies.

M. Mimouni a, par ailleurs, mis en relief «l’importance de l’amélioration et de la rationalisation» des méthodes et du programme de travail de l’Assemblée générale, ainsi que la suppression des doublons. Le Représentant permanent de l’Algérie a, en outre, fait part de la nécessité du respect des prérogatives de l’Assemblée générale en matière de sélection et de nomination du Secrétaire général de l’ONU et de la prise en compte du principe de «la rotation géographique et de l’égalité des genres dans le cadre de ce processus, qui doit demeurer transparent, démocratique et ouvert à tous les Etats membres». Il a, enfin, mis l’accent sur l’importance de l’établissement et du renforcement de la mémoire institutionnelle du Bureau du président de l’Assemblée générale des Nations unies, à travers l’octroi de ressources humaines et financières suffisantes. Mis en place par l’Assemblée générale de l’ONU, depuis sa soixante-deuxième session, le Groupe de travail spécial sur «la revitalisation des travaux de l’Assemblée générale» a pour mandat principal d’examiner les questions thématiques relatives aux rôles et pouvoirs de l’Assemblée générale, les méthodes de travail, la sélection et la nomination du Secrétaire général et des autres chefs de secrétariat et le renforcement de la responsabilisation, de la transparence et de la mémoire institutionnelle du Bureau du président de l’Assemblée générale.