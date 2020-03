Sahara occidental : Alger souhaite la nomination de l’envoyé du SG de l’ONU le plus tôt possible

«L’Algérie souhaite que le SG de l’ONU procède à la nomination, le plus tôt possible, de son envoyé personnel» au Sahara occidental, a déclaré le ministre des Affaires étrangères lors d’un point de presse animé conjointement avec son homologue espagnole. Le chef de la diplomatie a indiqué que cette nomination attendue depuis la démission de Horst Köhler au mois de mai 2019 «a pris un temps que nous n’acceptons pas».

Et d’ajouter que «plus d’une année sans Envoyé personnel fait que les problèmes s’accumulent».

Selon lui «cette situation nourrit aussi les malentendus et les accusations». C’est pourquoi dira Sabri Boukadoum «nous espérons que le SG de l’ONU désigne dans les plus brefs délais son Envoyé personnel» et de rappeler que «l’Algérie soutient les efforts de l’ONU et de l’Union Africaine, tout en souhaitant que toutes les résolutions du Conseil de sécurité et de la Ligue arabe soient respectées». De son côté son homologue espagnole a indiqué que la position de l’Espagne sur ce dossier est «assez claire». Une position qui se résume selon elle, à «défendre la centralité des Nations unies, défendre la centralité des efforts du SG de l’ONU et de soutenir les efforts pour aboutir à une solution politique, dans le cadre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité».

Sur la nomination de l’Envoyé personnel du SG de l’ONU pour le Sahara occidental, Arancha Gonzalez Laya estime qu’«une pièce importante de ce processus est la nomination de son envoyé personnel que nous attendons pour que le processus puisse redémarrer».

N. K.