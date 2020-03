Délimitation des frontières maritimes : Aucun conflit

La visite de la ministre des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération, Arancha Gonzalez Laya, a été l’occasion de mettre un point final à un prétendu désaccord entre l’Algérie et l’Espagne sur la délimitation des frontières maritimes, comme cela a été rapporté par certains médias espagnols. Lors d’un point de presse animé conjointement avec son homologue espagnole, Sabri Boukadoum a déclaré qu’il n’ y a pas de «conflit» sur cette question. «Il n’y a pas de problème entre l’Espagne et l’Algérie», a-t-il indiqué en réponse à une question. L’Algérie, tiendra à préciser le ministre, «est un pays pacifique et non agressif. Nous n’avons aucune intention ou politique agressive à l’encontre de n’importe quel pays dans le monde ou à l’encontre de pays voisins et l’Espagne est un pays voisin important et stratégique». Et de rappeler que le décret présidentiel d’avril 2018 délimitant les frontières maritimes stipule clairement dans son article 2 qu’en cas de problème, la délimitation des frontières dans les zones de chevauchement se fait après négociations. La ministre espagnole a également apporté des éclairages sur cette question. «Je veux aussi être très claire au sujet des frontières maritimes sur lesquelles l’Algérie est l’Espagne sont à 100% d’accord», a-t-elle déclaré. Et de poursuivre que «les deux pays ont le droit de fixer leurs frontières maritimes selon les règles des Nations unies» avant d’ajouter qu’ils sont d’accord que quand il y a un chevauchement de la zone maritime, «il faudra une négociation pour arriver à un accord». «Nous sommes d’accord qu’il n’y a pas de la place à l’unilatéralisme et que nous n’avons pas de problèmes dans la fixation des frontières maritimes», a-t-elle dit. Très pédagogue, la ministre explique que dans la délimitation des frontières maritimes, «les pays expriment leur volonté et s’il y a chevauchement, les deux pays doivent entamer des négociations». Elle indique aussi qu’ils n’ont pas encore entamé des négociations «parce que pour l’instant il n’y a eu qu’une expression de la volonté de la part de l’Algérie de délimiter ses frontières, comme il y a une volonté de l’Espagne de fixer ses frontières. Le moment venu nous devrons, si nous le considérons nécessaire, nous asseoir autour de la table et négocier».

N. Kerraz