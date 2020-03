Procès en appel dans l’affaire du montage automobile : Le réquisitoire du Parquet Général attendu aujourd’hui

L’audience du 5e jour, aujourd’hui, du procès en appel de l’affaire du montage automobile et le financement occulte de la campagne électorale, sera marquée par le réquisitoire du Parquet général (PG), et ce, à l’issue de la clôture des auditions des accusés et des plaidoiries de la partie civile.

En attendant, le procès s’est poursuivi, hier, pour le 4e jour. L’audience a été consacrée aux représentants de la partie civile, dont des concessionnaires lésés.

Lors de son audition par la chambre pénale près la Cour d’Alger, l’ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a affirmé que quatre concessionnaires lésés se sont constitués dans cette affaire. «Pour M. Achaïbou, il doit savoir que c’est la marque coréenne qui a choisi Hassen Arbaoui et pas les autorités algériennes», a-t-il dit. Pour Emin Auto, Ouyahia a précisé que «son dossier n’a été étudié ni par l’ANDI ni par le CNI. «Il a eu une recommandation signée par l’ancien ministre de l’Industrie, Abdeslam Bouchaoureb, qui n’a aucun support juridique. Emin Auto n’a pas de décision technique et n’a pas eu le feu vert pour le démarrage de son projet», a-t-il souligné. Lors du procès de première instance, le représentant d’Emin Auto avait déclaré que l’ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia, n’a pas répondu à ses correspondances, affirmant : «C’est lui qui rejeté mon dossier au CNI».

Ahmed Ouyahia a indiqué que la commission de recours n’existait pas au niveau du ministère de l’Industrie. J’ai découvert cela quand M. Yousfi a décidé de l’installer». Il s’est, de ce fait, défendu en affirmant que «les agréments ont été octroyés à des concessionnaires qui étaient déjà en activité». Pour l’audience d’hier, les parties civiles, qui se sont constituées dans le dossier des concessions automobiles et des usines de montage de voitures, sont Omar Rebrab, ancien propriétaire de Hyundai, Abderrahmane Achaïbou, ancien propriétaire de sept marques, dont KIA, Ford et Suzuki, Emin-Auto avec JAC et le Trésor public. Ils ont témoigné à la barre des blocages dont ils ont été victimes. Ils ont également dévoilé la gestion de ce dossier par Abdeslam Bouchouareb, ancien ministre de l’Industrie, actuellement en fuite. Les concessionnaires lésés ont révélé que la marque américaine Ford a été attribuée successivement à Emin Auto puis Tahkout, puis Aïssiou, et la japonaise Suzuki à Tahkout. L’ancien concessionnaire Abderrahmane Achaïbou a enfoncé Bouchouareb, en révélant qu’il lui a demandé 15 milliards de centimes pour régler son dossier. Lors du procès en première instance, au niveau du tribunal de Sidi M’Hamed, il avait déclaré que «Bouchouareb a tenté de me corrompre via des intermédiaires, que la justice avait entendus dans le cadre de cette affaire», mais sans dévoiler le montant. De son côté, Omar Rebrab a maintenu ses déclarations, affirmant qu’il été dépossédé de ses marques au profit d’autres hommes d’affaires avec la complicité de l’ancien ministre de l’Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb. «Je ne sais pas si c’était sa décision ou s’il a été instruit pour nous exclure», a-t-il affirmé. Il n’a pas manqué de rappeler que «les investisseurs coréens m’ont dit que le problème de blocage est un problème politique et pas économique. Ils m’ont demandé de régler le problème avec le gouvernement». Les projets ont été accordés à Tahkout, Tiziri et Arbaoui. Mais Omar Rebrab a précisé au parquet qu’il n’avait «pas dit, lors de l’instruction judiciaire, que ces derniers ont versé des pots-de-vin». La chambre pénale près la Cour d’Alger a également auditionné le patron d’Emin Auto, Nihat Sahsuvaroglu, qui a défendu l’ancien cadre du ministère de l’Industrie, Amine Tira, poursuivi dans cette affaire, et a chargé l’ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal, affirmant qu’il «a rejeté mon dossier». La défense du Trésor public a qualifié ce procès, dans lequel sont poursuivis des ex-Hauts responsables de l’Etat, d’historique.

Neila Benrahal

-----------------------------

Le général à la retraite, Hocine Benhadid, devant le tribunal de Sidi M’Hamed



Le procès du général à la retraite, Hocine Benhadid, s’ouvre aujourd’hui au niveau de la Chambre correctionnelle près le tribunal de Sidi M’Hamed. Il est poursuivi pour «outrage à corps constitué». Le tribunal de Sidi M’Hamed avait ordonné, lors de l’audience du 2 janvier, la remise en liberté de Benhadid. Son avocat, Me Mecheri, avait formulé la demande de sa libération, près le tribunal, pour raison de santé. Benhadid a comparu à la barre sur une chaise roulante. Le 12 mai 2019, il avait été placé en détention provisoire par le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’Hamed pour entreprise de démoralisation de l’armée. Selon son avocat, le tribunal a requalifié les faits retenus en outrage à corps constitué, au lieu d’atteinte à corps constitué et tentative de démoralisation des troupes.

Neila B.