Oran : Colloque sur les enfants talentueux

Les travaux du colloque international sur les «Enfants surdoués et talentueux : mécanismes de découverte et de prise en charge», ont débuté hier à l'Université d'Oran 2 Mohammed-Benahmed». Organisée par le laboratoire de recherche en psychologie et sciences de l'éducation de l'Université d'Oran 2, en partenariat avec l'association locale «La famille créative en psychopédagogie», la rencontre regroupe des chercheurs de diverses universités du pays ainsi que du Koweït, de Libye et de Jordanie.

Le colloque vise à détecter les obstacles qui entravent la bonne prise en charge des enfants talentueux en Algérie et dans le monde arabe, a expliqué la coordinatrice du colloque, Alleug Karima.

Elle a indiqué que le développement de la réflexion créative commence dès le bas âge, notant que «plus les enfants talentueux sont détectés rapidement, plus leurs talents et leurs capacités sont développés».

Mme Alleug a mis également l'accent sur le rôle de l'école dans les étapes préparatoires, primaires et moyennes dans la prise en charge des enfants surdoués et talentueux.

Les participants ont suivi au début de cette rencontre de deux jours, une intervention du professeur Mustapha Achoui de l'université arabe ouverte du Koweït, intitulée «Au-delà du talent et de l'excellence», au cours de laquelle il a relevé que «l'enseignement dans le monde arabe dépend de la mémorisation et de la récitation, ce qui n'est pas conforme au développement technologique que connait le monde, d'où la nécessité d'adopter de nouvelles méthodes».

Il a estimé dans ce sens que «le développement de l'enseignement se fait par le développement de la pensée critique et la pensée créatrice chez les enseignants et les apprenants», ce qui permettra à l'apprenant talentueux d'évoluer dans les connaissances numériques.

Les travaux du colloque international se poursuivent à travers quatre ateliers traitant de différents thèmes, dont «les normes internationales dans la construction de programmes de prise en charge des talents et des jeunes prodiges du monde arabe», «la détection et le diagnostic des talents, de l'innovation et de la créativité» et «la mesure et l'évaluation dans les domaines du talent, de l'innovation et de la créativité pour la catégorie de la petite enfance, la phase primaire et le moyen».

Le programme des ateliers comprend plus de 110 interventions, telles que «la perception des enseignants des talents et des enfants doués dans l'environnement algérien», «l'efficacité des programmes d'éducation préparatoire pour détecter les enfants doués et talentueux», « le rôle du conseiller d'orientation scolaire et professionnelle à découvrir des élèves talentueux au primaire» et «des expériences pilotes dans le monde et dans le monde arabe».