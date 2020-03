L’e-testing : Nouveau processus de recrutement

Très souvent, un recrutement sur deux s’avère infructueux, alors qu’un recrutement raté engendre la perte de 50 à 100% du salaire annuel pour l’entreprise, a affirmé, hier, la directrice des ventes de l’éditeur international de solutions en évaluation du potentiel humain, «Central test», Christine Connais-Morieux, à l’occasion d’un forum dédié à l’implémentation de l’e-testing en Algérie, une nouvelle technique dans le processus de recrutement dans les ressources humaines. Un mécanisme novateur qui permet de distinguer les individus en déterminant les forces et les faiblesses du candidat.

Cette rencontre, organisée à l’hôtel Sofitel (Alger), par «Emploitic», un acteur majeur des solutions RH en Algérie et son partenaire «Central test», s’est tenue sous le thème «Les tests psychométriques : atouts majeurs des ressources humaines».

La responsable de la communication à Emploitic, Yasmine Hadj Ahmed, a indiqué que la gestion des ressources humaines est en train de se digitaliser, ce qui induit de nouvelles techniques pour gagner du temps.

«Cet outil permet de sécuriser la prise de décision de recrutement. Et justement, le but de la rencontre d’aujourd’hui est de sensibiliser les recruteurs et les RH sur ce test qui évalue la personnalité des candidats, leurs capacités techniques», a-t-elle fait savoir, ajoutant que les appréciations résultant de ces tests en ligne peuvent permettre d’appuyer la décision ou non du recrutement. «Il s’agit d’un investissement payant car permettant d’éviter des coûts inhérents à l’embauche de la mauvaise personne», a-t-elle souligné.

Ainsi, au-delà des incontournables CV et autre entretiens d’embauche, les tests psychométriques, communément appelés e-testing, s’avèrent un puissant outil au service à la fois du recrutement, de la formation et de la gestion de carrière. Destiné aux acteurs de la gestion de la ressource humaine au sein des entreprises et organisations de tout le tissu économique algérien, le e-testing est une évaluation combinant l’analyse de la personnalité, les capacités intellectuelles, les aptitudes spécifiques, ajoutés à l’intelligence émotionnelle. Il s’agit la d’un moyen augmentant sensiblement le seuil d’adéquation prédictive et permettant aux entreprises d’optimiser leur investissement à travers des intégrations réussies, des formations ciblées, des bilans de compétences plus précis et des parcours de carrières plus cohérents. Et ceci, tout en s’inscrivant dans la transformation digitale de l’entreprise.

Il convient de signaler, enfin, qu’emploitic, créé il y a une quinzaine d’année en Algérie, avec ses 10.000 entreprises partenaires et ses 21.000 placements en 2019, demeure à l’écoute permanente à la fois des demandeurs d’emploi, mais aussi des entreprises qu’elle accompagne par des solutions pratiques toujours plus innovantes au profit exclusif de la recherche d’emploi.

Sami Kaidi