Tamanrasset : Améliorer l'approvisionnement en eau potable

Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, a affirmé hier à Tamanrasset que les efforts du secteur sont axés sur le renforcement de l'approvisionnement qualitatif en eau potable dans la région.

«Les efforts du secteur des Ressources en eau sont focalisés actuellement sur le renforcement de l'approvisionnement en eau potable et l'amélioration de la qualité de l'eau, à la satisfaction du citoyen», a indiqué M. Berraki, lors de l'inspection d'une station de contrôle de l'eau, à l'entrée de Tamanrasset.

Accompagné du ministre délégué de l'Agriculture saharienne et des Montagnes, Fouad Chehat, le ministre des Ressources en eau a fait savoir que le secteur œuvre inlassablement à généraliser l'alimentation en eau potable dans les différentes communes de la wilaya, à réduire le problème de la teneur en sel de l'eau auquel fait face la population, avant de souligner que «l'eau destinée au citoyen répond aux normes nationales et internationales en vigueur».

Le ministre a instruit, à ce titre, les cadres de l'entreprise l'Algérienne des eaux (ADE) afin d'étendre l'opération d'approvisionnement en eau potable aux différentes communes de la wilaya, sachant que l'ADE assure actuellement l'approvisionnement de cinq communes sur dix collectivités de la wilaya.

L'ADE s'emploie à desservir durant les deux prochains mois les communes de Foggaret Ezzoua (In-Salah) et In-M'guel (Tamanrasset) en eau potable, a-t-on signalé.

M. Berraki a exhorté, lors de l'inspection de cette entreprise jouxtant le réservoir terminal (50.000 m3), ses techniciens à faire preuve de vigilance, à s'assurer de la qualité de l'eau distribuée et à procéder au contrôle microbiologique de manière régulière.

Selon l'exposé présenté à la délégation ministérielle, la wilaya de Tamanrasset dispose d'un réseau d'AEP de 2.735 km, dont 1.712 km de canalisations d'adduction et le reste de réseaux de distribution, en sus d'une station de déminéralisation d'une capacité de production de 50.000 m3 par jour.

La wilaya de Tamanrasset est alimentée en eau potable à partir de la région d'In-Salah à la faveur du mégaprojet de transfert de l'eau, comportant huit stations de pompage, avant de stocker l'eau au niveau de 162 châteaux et réservoirs d'eau, d'une capacité globale de plus de 143.000 m3.

S'agissant du volet d'assainissement, l'on relève un réseau de 850 km à travers la wilaya de Tamanrasset, avec une capacité de traitement quotidienne de plus de 46.000 m3 au niveau de huit stations d'assainissement.

Le ministre a, lors de cette tournée, inspecté la station de pompage N-6 implantée au niveau de la région d'Outoul, où des explications lui ont été fournies sur le système de gestion et de contrôle de l'eau.

Il a, sur site, mis l'accent sur la gestion des diverses installations de stockage et de distribution de l'eau par le système de télégestion pour une meilleure gestion de cette ressource, avant d'appeler à arrêter un plan rationnel de distribution de l'eau à Tamanrasset, en fonction du développement que connait la région.

L'importance de la formation continue des personnels chargés de la gestion de l'eau ainsi que l'organisation de l'entretien périodique des équipements, ont également été soulignés par le ministre, qui a fait part de la disposition du ministère à prendre en charge les suggestions liées à la formation continue des travailleurs du secteur.

Le ministre s'est également rendu à Tit où il a inspecté une ferme agricole, avant de se rendre dans la localité de Tagrambeit pour s'enquérir du problème de déversement anarchique des eaux usées et inspecter la station d'épuration des eaux usées au quartier de Tahagouine (chef lieu de wilaya).