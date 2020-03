Médicaments contre virus : Les essais cliniques se déroulent sans problème

Les essais cliniques de médicaments ayants des effets positifs éventuels sur l'épidémie du nouveau coronavirus (COVID-19) se déroulent sans problème et la Chine est prête à partager les résultats de ses recherches avec la communauté internationale, a indiqué hier un expert médical chinois, cité par l'agence Chine nouvelle. Cao Bin, un expert en maladies respiratoires a notamment affirmé lors d'une conférence de presse que les tests du médicament anti-VIH «Lopinavir» ont été finalisés et que les résultats seront partagés avec l'Organisation mondiale de la santé et la communauté internationale dès que possible.

«Deux essais sur le Remdesivir se poursuivent avec succès, et dès que nous aurons terminé les essais, nous serons très heureux de partager les données avec la communauté internationale», a déclaré M. Cao, qui dirige le projet Remdesivir.