Oum El-Bouaghi : Adapter au cinéma les recherches historiques sur Ben M’hidi

Le comité scientifique du second séminaire dédié au chahid Mohamed Larbi Ben M’hidi (1923-1957), clôturé hier à Oum El-Bouaghi, a appelé à "l’adaptation au cinéma des recherches historiques consacrées à la vie de ce héros de la Révolution".

A cet effet, les recommandations du séminaire "Mohamed Larbi Ben M’hidi : parcours d'un héros", dont l’ouverture a été présidée mardi par Tayeb Zitouni, ministre des Moudjahidine et Ayants droit, à l’université d’Oum El-Bouaghi, à l'occasion du 63e anniversaire de la mort de ce héros, ont fait état de "l'importance de procéder à une adaptation des recherches historiques relatives à sa vie et à son parcours militant en œuvres cinématographiques", en plus d’œuvres théâtrales et de récits littéraires.

Aussi, en vue de mieux faire connaître la personnalité du chahid Larbi Ben M’hidi, le comité scientifique du séminaire a recommandé de traduire également les travaux de recherches consacrés à ce martyr en langues étrangères afin "de le faire découvrir et faire connaître l'histoire de l’Algérie".

Les interventions de la seconde journée du séminaire ont porté sur le parcours du martyr de la Révolution, à l’instar de celle du professeur Abdelhalim Merdji de l'université de Bouira intitulée "Chahid Mohamed Larbi Ben M’hidi, commandant de la wilaya V et participant au congrès de la Soummam".

L’universitaire a notamment mis l’accent dans son intervention sur les actions politiques et militaires du héros pour réussir la Révolution, en fragmentant la wilaya V en plusieurs sections, en collectant les armes, en procédant à l’entraînement des militants et en participant au comité préparatoire de la Révolution et autres actes héroïques.

De son côté, le professeur Fodil Boussouf de l'université d’Oum El-Bouaghi, a focalisé son intervention sur la perception de la personnalité du héros par les officiers français, évoquant notamment "Jacques Allaire, l'officier français qui faisait partie de ceux qui avaient arrêté Larbi Ben M’hidi dans la nuit du 16 février 1957".

Selon l’intervenant, le même officier, marqué par la forte personnalité du chahid alors qu’il était en prison, l’avait décrit comme "un homme hors pair n'ayant jamais rien laissé transparaître" et avait même souhaité avoir un président comme Ben M’hidi.