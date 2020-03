Unité d’hospitalisation à domicile du CHU d’Oran : Prise en charge de 260 cancéreux en 2019

Près de 260 malades cancéreux ont bénéficié des prestations de l’unité d’hospitalisation domestique relevant du service d’oncologie du CHU «Dr Benzerdjeb» d’Oran en 2019, a-t-on appris de la cellule de communication et d’information relevant de cet établissement sanitaire. L’unité a effectué, l'année dernière, 454 sorties pour un total de 561 examens médicaux au profit de 256 malades cancéreux, dont 135 hommes et 121 femmes ajoute-t-on.

L’unité d’hospitalisation domestique du service d’oncologie du CHU «Dr Benzerdjeb» d’Oran a été lancée en activité en mars 2015 comme expérience modèle première du genre dans l’ouest du pays. Elle vise à atténuer l'effort des déplacements des patients cancéreux et les répercussions des attentes. Elle a pour objectif également de réduire la tension sur l'hôpital avec une prise en charge meilleure des patients, notamment ceux qui ne peuvent pas se rendre à l'hôpital, résidant dans des régions éloignées ou aux étages supérieurs des bâtiments. L'unité d’hospitalisation à domicile compte des spécialistes, des généralistes, des infirmiers, des psychologues et des assistantes sociales, et elle a effectué des sorties dans différentes zones et communes de la wilaya d'Oran.