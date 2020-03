Inondations de l’an dernier à Djanet : Une délégation ministérielle s’enquiert de la prise en charge des séquelles

Une délégation du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire (MICLAT) a entrepris une visite d’inspection à Djanet (420 km au sud d’Illizi) pour s’enquérir de l’état de prise en charge des séquelles des inondations ayant affecté l’an dernier la région, a-t-on appris hier auprès des services de la wilaya.

Conduite par Saïd Samet, inspecteur central au MICLAT, la délégation, accompagnée notamment du wali d’Illizi, Mustapha Aghamir, s’est enquise mardi dernier de l’état d’avancement des travaux de réalisation de trois ponts, un à Ifri à l’entrée de Djanet, l’autre entre les quartiers Aghoum et Djahil et le troisième sur l’axe menant vers la localité d’In-Aberber, et dont les travaux ont été confiés à Cosider, a-t-on précisé. Le programme de visite a compris aussi l’inspection des travaux en cours sur la route à voies dédoublées reliant Djanet à l’aéroport Tiska ainsi que la route de contournement de la ville, où des instructions fermes ont été données aux entreprises réalisatrices pour le respect des délais de livraison de ces projets.

Les inondations ayant affecté la région l’an dernier ont causé de nombreux dégâts sur les infrastructures, qui ont été recensés pour leur prise en charge graduelle, ont fait savoir les services de la wilaya d’Illizi.