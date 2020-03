Solidarité nationale : Une carte intelligente pour les personnes âgées

Une carte intelligente pour les personnes âgées est en cours d’élaboration par le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, a indiqué hier, le directeur de la protection des personnes âgées, Abdelhakim Hocine.

Cette carte vise, selon le même responsable qui s’exprimait sur les ondes de la radio nationale, à donner plus de transparence au service social fourni aux personnes âgées.

Parmi les avantages de cette carte, il citera le service d’assistance à domicile, l’acquisition des équipements médicaux et le droit à des séjours de détente au niveau des stations thermales et centres de thalassothérapie au profit de ces personnes.

M. Hocine a expliqué que d'autres avantages seront introduits à l'avenir, tels que le projet de gratuité de transport.

Il indiquera que le ministère de la Solidarité dénombre quelque 4 millions de personnes âgées, soit 10% de la population du pays. L’intervenant a mis l’accent, par ailleurs, sur la nécessité de prendre toutes les mesures à même d’assurer la prise en charge et l'accompagnement de cette catégorie.

Il a également souligné l’importance de valoriser son expérience et ses efforts au niveau social et familial, révélant, à ce titre, que quelque 1.603 personnes âgées résident au niveau de 31 foyers pour personnes âgées à travers le territoire national.

Un nombre jugé normal et qui ne prête pas l’inquiétude par rapport au nombre total des personnes âgées en Algérie. Sur un autre volet, le représentant du ministère de la Solidarité a souligné que le plan d’action du gouvernement comprend plusieurs axes relatifs à la protection et à l'accompagnement des personnes âgées, à l'instar de toutes les catégories vulnérables qui relèvent de la compétence du secteur de la solidarité.

M. Hocine a enfin indiqué que l’action du secteur se concentrera sur deux aspects. Ils portent sur l’amélioration des mécanismes qui existent actuellement en humanisant la vie au sein des institutions, en développant des programmes de prise en charge et en numérisant le service pour suivre tout ce qui se passe à l'intérieur de ces institutions.

Salima Ettouahria