Mme Krikou reçoit l'ambassadeur koweïtien : Renforcer la coopération bilatérale

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Kaoutar Krikou, a passé en revue, mardi dernier, avec l'ambassadeur de l'Etat de Koweït à Alger, Mohamed Marzouk Salimane Motlaq Ech-Choubou, les voies et moyens de renforcer la coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine social.

Les deux parties «se sont félicitées du niveau des relations privilégiées liant les deux pays frères et la convergence de vues sur plusieurs dossiers, notamment en matière sociale et de promotion des droits de la femme», précise un communiqué du ministère.

La ministre a évoqué, à cette occasion, «les différentes procédures assurées par le ministère pour la prise en charge des catégories vulnérables en termes de soutien, de formation et d'accompagnement afin qu'elles puissent créer des micro-entreprises leur permettant d'avoir une autonomie financière, et partant apporter une valeur ajoutée à l'économie nationale».

Mme Krikou a affirmé «sa disponibilité a redynamiser les voies de coopération entre les deux pays dans le domaine social en vue de tirer profit des expériences en termes de prise en charge des catégories vulnérables, outre la promotion et la protection des droits de la femme».

De son côté, l'ambassadeur de l'Etat du Koweït a salué «le niveau des relations privilégiées entre les deux pays», se disant «prêt à échanger les expertises dans le domaine de prise en charge sociale, notamment l'entrepreneuriat et la promotion des droits de la femme».