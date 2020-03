Conjoncture : Administration économique : Un système à revoir

Dans un document rendu public récemment, le Forum des chefs d’entreprise établit un constat du climat des affaires en Algérie et met en avant la qualité de l’administration comme étant un des éléments clés devant guider la démarche des pouvoirs publics en matière de conduite des politiques économiques, notamment en ce qui concerne l’investissement. En effet, la capacité d'intégration et d’adhésion de l'administration, en tant qu’instrument de pilotage et de régulation, au sein des dispositifs mis en place dans le sillage de ces nouvelles politiques, se pose avec insistance aujourd’hui. Aussi, l’option pour un mode de gouvernance décentralisé, décidé dans le cadre de l’approche de développement territoriale, retenue dans le plan d’action du gouvernement, recommande une reconsidération impérative du rôle de l’administration en tant qu’acteur incontournable dans le processus décisionnel. Les logiques de changements adoptées exigent en fait que l’administration soit suffisamment outillée et formée pour assumer son rôle d’accompagnateur et de facilitateur de l’investissement. A ce titre, il est indéniable que toute politique de réforme économique ne peut se concevoir sans une mise à niveau des instruments en charge de l’exécution des décisions liées au développement car, à l’évidence, une stratégie faiblement encadrée ne peut être menée efficacement. On ne peut que constater, en effet que, les pratiques managériales, et en ce qui concerne les procédures, n’ont pas encore atteint le niveau de performance requis alors que l’administration économique accuse également un important déficit au niveau des capacités d’exécution. Et, au moment où l’Etat algérien engage la mise en place d’un nouveau modèle de croissance, la problématique du management reste entière. Par conséquent, il devient urgent de repenser le fonctionnement de l’administration dans le sillage des réformes économiques globales. Une démarche qui suppose un renouvellement du rôle de celle-ci au sein des nouveaux instruments de politiques publiques, ces dernières devant être appréhendées sur les seuls critères qui sont les résultats, en matière d’impact économique et social mais aussi, de maîtrise des coûts et des délais ce qui suppose des instruments de gestion et d’évaluation efficients et, aptes à garantir une optimisation de l’impact de l’investissement sur la croissance économique et le développement social. En définitive, l’efficience économique est à forger dans la maîtrise des instruments du management moderne, mais aussi, à travers la compétence et l’aptitude de l’administration économique, autrement dit, l’ensemble des institutions en charge de la mise en œuvre des politiques de développement, à accompagner l’action de l’Etat. Dans cette optique, la réforme de l’administration économique ne peut être synonyme de répartition des rôles, mais bien plus, une réadaptation des missions aux exigences du développement.

D. Akila