Chaîne de valeur gazière : Sonelgaz atteint la Guinée équatoriale

La Société nationale de l'électricité et du gaz Sonelgaz et la Société nationale de Gaz de Guinée Equatoriale ont signé, hier à Alger, un Accord cadre de coopération qui touchera à toute la chaîne de valeur gazière. Dans son intervention, le premier responsable du groupe algérien, Chaher Boulakhras, dira tout de go que cet accord s’inscrit en droite ligne avec les instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, liées «à l’externalisation en termes d’export notamment vers l’Afrique qui demeure un marché prometteur». Cet accord, enchaîne M. Boulakhras, sera suivi par la signature d contrats commerciaux. Il est question de la formation, de l’ingénierie, de la distribution de l’électricité et du gaz, ainsi que de l’accompagnement à travers un transfert de l’expertise, de la technologie et du savoir-faire de Sonelgaz. «C’est le première expérience d’une telle envergure», indique M. Boulakhras, précisant qu’elle symbolise parfaitement un partenariat africo-africain. Interrogé sur l montant dudit accord, le premier responsable de Sonelgaz affirme qu’il sera connu à l’issu des études, précisant que des études de faisabilité ont été lancées et des délégations de Sonelgaz se rendront en Guinée Equatoriale afin de voir au juste les besoins de ce pays. A une question liée au lien que peut avoir cet accord avec la Zone de libre échange continentale africaine qui sera opérationnelle de manière effective en juillet prochain, M. Boulakhras que cet espace permet de créer un écosystème entre entreprises et pays et facilitera la coopération notamment avec des avantages fiscaux importants. D’autre part, le Pdg de Sonelgaz a affirmé que cet accord dédié au gaz peut être étendu à l’électricité notamment dans le développement des réseaux de distribution. Et affirme que des discussions et pourparlers, dont certains sont en stade avancé, ont été menés avec des pays du Continent. A ce sujet, le même responsable fait état d’un taux de couverture très faible en électricité dans nombre de pays, précisant que 50% des habitants de l’Afrique, soit 645 millions, sont dépourvues d’électricité. Pour Sonelgaz, cette offensive vers l’Afrique est bénéfique à tous points de vue. De son côté, le directeur général de la Société nationale de Gaz de Guinée Equatoriale, Juan Antonio Ndong Ondo, a mis en avant le savoir-faire de Sonelgaz et s’attend à travers la présence de cette dernière à une nette amélioration pour le développement de l’industrie gazière de son pays. Rappelons par ailleurs que le mémorandum d’entente signé en novembre dernier avait pour objectif, comme l’affirmait M. Boulakhras, de «renforcer les relations d'amitié existant entre les deux pays et de définir des mesures pratiques devant permettre le développement de la coopération dans l’ensemble des activités liées au transport et à la distribution du Gaz, ainsi qu’à toutes les activités liées à la construction, l’exploitation et la maintenance des ouvrages de transport et de distribution du gaz par canalisations, sur la base des principes d'égalité et d'intérêt mutuel». Poursuivant sa modernisation, le groupe Sonelgaz prépare le lancement, dès l'année prochaine, d'un compteur électrique intelligent conçu et fabriqué localement, dont le prototype sera testé en partenariat avec les universités et les centres de recherche spécialisés avant le lancement, dans quelques semaines, d'un concours destiné aux start-up désirant développer ce compteur. Pour s'assurer de son efficacité sur le terrain, ce compteur intelligent conçu par des compétences nationales sera testé sur une période de six mois, dans deux sites au nord et au sud du pays. Dès 2021, la Sonelgaz généralisera son utilisation au plan national. Le compteur électrique permet le suivi de la consommation électrique à distance à travers l'enregistrement et le transfert des données détaillées en temps réel.

Fouad Irnatene