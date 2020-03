Transition écologique : Les bases de l'économie circulaire

La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Nassira Benharrats, a affirmé, hier, dans un entretien à l'APS, que son département veillera à une mise en place imminente des bases de l'économie circulaire créatrice de richesses et d’emplois, pour contribuer à l'émergence d'un nouveau modèle économique et ce, dans le cadre de la transition écologique.

«Pour arriver à une transition écologique, les efforts du ministère de l'environnement et des énergies renouvelables seront axés sur plusieurs volets dont la mise en place des bases de l'économie circulaire créatrice de richesses et d’emplois, pour contribuer à l'émergence d'un nouveau modèle économique affranchi de la demande publique et libéré progressivement de l’emprise de la rente pétrolière», a précisé Mme Benharrats. Elle a expliqué, dans le même cadre que la stratégie de secteur de l'environnement et des énergies renouvelables ne se repose pas seulement sur la transition écologique mais aussi sur les transitions énergétique et éco-citoyenne ajoutant que le rééquilibrage territorial entre le nord et le sud ainsi que l'environnement saharien seront également au cœur des priorités de ce secteur. «Le renforcement et l’organisation des filières de valorisation et de recyclage de tous types de déchets, l'actualisation de la nomenclature des métiers de l'environnement en adéquation avec les exigences de chaque étape, la révision et l’adaptation des schémas directeurs de gestion des déchets ménagers en tenant compte des spécificités pour en assurer une meilleure prise en charge figurent, également parmi les principaux axes pour une transition écologique», a affirmé la responsable. Elle a ajouté dans le même cadre que la mise en œuvre progressive du tri sélectif des déchets à tous les niveaux avec un focus sur des actions pilotes, l'élaboration et la mise en place des plans locaux d'adaptation aux changements climatiques ainsi que la révision des mécanismes de recouvrement des taxes environnementales joueront également un rôle majeur pour réussir une transition écologique.



Sierra 2020 : Accompagner les startups vertes



La 3e édition du salon international de l’Environnement et des Energies renouvelables «SIEERA 2020» prévu du 9 au 11 mars courant à Alger aura pour objectif principal de soutenir les micro-entreprises et startups en leur assurant un meilleur accompagnement pour concrétiser leurs projets, a indiqué, la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Nassira Benharrats. «Notre objectif dans cette édition est de soutenir et d’aider les micro-entreprises et startups vertes à se faire connaitre et à se développer en leur offrant des espaces de promotion pour leurs produits et services», a précisé Mme Benharrats dans un entretien à l'APS. Elle a ajouté, dans le même cadre qu'il a été prévu «un espace B to B pour promouvoir les partenariats qui seront conclus par les startups vertes. Placée sous le haut patronage du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, cette 3e édition, sous le thème, «Les startups vertes : locomotive du développement durable et de l’économie circulaire», regroupera, plus de 130 entreprises publiques et privées, organismes, institutions et plusieurs associations de la société civile ainsi que 5 pays étrangers qui sont ,l’Allemagne, l’Espagne, la Turquie et la France aux côtés de la République de Corée du sud qui est l’invité d’honneur de cette édition, selon la ministre. La Corée du Sud sera représentée par 17 entreprises et organismes. S'agissant du choix du thème consacré cette année aux Startups vertes et à l’économie circulaire, Mme Benharrats , a indiqué que le choix du thème de cette 3e édition s’inscrit dans la stratégie du secteur de l’environnement arrêtée dans le plan d’action du gouvernement visant à promouvoir les opportunités d’investissement et d’entreprenariat vert dans les différentes filières de l’économie circulaire. «Les startups vertes et les éco-entreprises sont des acteurs clés dans la transition vers les modes de consommation et de production durables et sont surtout appelés à participer activement à la relance de l’économie nationale» a-t-elle tenu à souligner. Elle a relevé que ce salon permettra de mettre en évidence le potentiel d’innovation de la jeunesse algérienne dans les domaines des énergies renouvelables et de la protection de l’environnement, ajoutant que la mise en place des incubateurs par le ministère de la Micro entreprise permettra notamment à ces jeunes créateurs de mâturer leurs projets pour aboutir à des entreprises productives, qui seront accompagner par le ministère de l'environnement dans toutes les étapes. Elle a considéré que cette troisième édition du SIEERA capitalise sur l’édition de 2019 qui avait été organisée sous le thème «Les énergies renouvelables hors réseau au service d’un développement durable au sud algérien et dans les zones enclavées». La Corée du sud, invitée d’honneur du «SIEERA 2020». Mme Benharrats a indiqué que «l'’année 2020 coïncide avec le 30e anniversaire des relations bilatérales entre l’Algérie et la République de Corée, et le salon sera l’occasion de mettre en évidence les avancées scientifiques et technologiques de la République de Corée dans le domaine de l’environnement et des énergies renouvelables. Mme Benharrats a affirmé que «des textes réglementaires sont en cours d’élaboration pour mettre en place les mécanismes de facilitations et d’appui administratifs et financiers dont vont bénéficier ces startups».

Synthèse RE