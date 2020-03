Salles de cinéma : un avenir assombri

La cinémathèque algérienne a organisé, au niveau du Musée du cinéma, une rencontre-débat sur la situation des salles obscures en Algérie.

La rencontre a été animée par M. Salim Agar, directeur de la cinémathèque algérienne, Noureddine Louhal, journaliste-écrivain, auteur d’un livre fort instructif sur le sujet, intitulé : «Sauvons nos salles de cinéma acte 2», et le photographe français Stéphane Zaubitzer, un passionné de cinéma et d’architecture, auteur de cinés-méditerranée.

Ce n’est un secret pour personne. Les salles obscures en Algérie tombent en désuétude, les unes après les autres. La disgrâce ne date pas d’hier. Comme des feuilles mortes, elles se sont étiolées au grand désappointement des amateurs de bons films, d’émotion et de divertissement. Beaucoup de jeunes algériens n’ont plus ce bonheur ineffable d’assister à une projection de films dans les normes requises. L’indifférence des pouvoirs publics, la mauvaise volonté ont sonné le glas de salles qui étaient jadis florissantes.

Noureddine Louhal raconte comment il a été amené à faire son livre-enquête. C’était au cours d’une projection d’un film, à Alger, en plein air et sous la pluie. Il a trouvé cela insupportable d’autant plus que par le passé, ce ne sont pas les salles de cinéma qui manquaient. Hélas, il n’en reste pour la quasi-majorité d’entre elles que des décombres, des carcasses hideuses, quand elles ne sont pas détournées de leur vocation. Grandeur et décadence du spectacle cinématographique. La réaction de M. Louhal Noureddine est salutaire dans la mesure où il a fait un travail de mémoire très louable. Son livre a servi à M. Stephan Zaubitzer de s’en inspirer pour photographier nos salles encore existantes. Un travail d’arpenteur qu’il a déjà accompli en Egypte, en Tunisie, au Liban et au Maroc, muni d’une chambre photographique. Le photographe, auteur de cinés-méditerranée, voulait rendre hommage aux salles de cinéma par la création d’un cérémonial afin de mettre en valeur des architectures flamboyantes, un palimpseste de mondes disparus. Des 450 salles qui existaient à l’indépendance, il n’en reste qu’une miette répartie exclusivement dans les grandes villes. Elles ne remplissent plus leur fonction de passeurs de films. Leur appellation est quasi-inconnue du jeune public qui, comble d’infortune, ne risque plus d’assister à un film en salle si une réaction salutaire tarde encore à venir. Pour l’honnêteté de l’histoire, il faut souligner que quelques salles ont été restaurées, mais cela demeure nettement insuffisant. Une statistique sommaire rend compte du travail colossal à concrétiser. En Algérie, on comptabilise deux salles pour deux millions d’habitants. Pourtant, pendant longtemps, nos compatriotes étaient friands de cinéma, qu’il vienne des USA, de France, d’Egypte ou d’ailleurs. Ils aimaient par dessus tout le film algérien, les acteurs populaires. Le recul de la passion pour le 7e art est effarant, bien que M. Salim Agar pense que le public existe encore. Il faudra l’inciter à reprendre langue avec un spectacle qui n’a pas rendu l’âme, en organisant des débats, des échanges avec les acteurs du secteur, les informer, créer des liens de communication. En témoignent, déclare-t-il, les cycles que la cinémathèque algérienne est entrain d’organiser. C’est heureux qu’il existe encore des irréductibles qui ne veulent pas, contre vents et marées, succomber au fatalisme. Dans ce constat amer, il convient de garder de l’espoir. Des initiatives demeurent et d’autres naissantes servent de viatique pour le 7e art, à l’instar des festivals cinématographiques qui existent à travers le pays. A ceux-là s’ajoutent un patrimoine de films cultes et des réalisateurs connus et récompensés dans des festivals de belle facture. Un nouvel optimisme repose donc sur des projets de rénovation de salles inexploitées qui seront, on l’espère, des vecteurs de résurrection de cet art populaire.

A noter que la cinémathèque algérienne a lancé, à partir du 3 mars, son forum sur le cinéma algérien et international. Elle a invité des réalisateurs algériens, des écrivains, des critiques, des artistes et des comédiens pour parler de cinéma, de son histoire et de ses perspectives. Des projections et des ventes-dédicaces sont aussi inscrites dans le cadre de ce forum, un espace de débats que M. Salim Agar fut ravi d’inaugurer.

M. Bouraib