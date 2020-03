Réunion du comité interministériel de suivi de l’accord Opep-Non Opep : M. Arkab appelle à conjuguer les efforts

Les travaux de la 18ème réunion du Comité interministériel de suivi de l’accord Opep-Non Opep ont débuté, mercredi après midi à Vienne (Autriche), en présence du ministre de l’Energie et président de la Conférence de l'Opep, Mohamed Arkab. Dans son allocution d'ouverture, M. Arkab a affirmé que «l'aboutissement de la Déclaration de coopération (Opep-Non Opep) ne saurait se réaliser sans la conjugaison des efforts de tous les pays participants». A ce titre, le ministre de l'Energie a estimé que la coopération «sans précédant» dans le cadre dudit accord qui entame sa 4ème année, «a donné lieu au recouvrement de la confiance et à la réalisation de la stabilité du marché pétrolier, se disant fier «des premières initiatives de l'Algérie, couronnées par ladite Déclaration». «Nous, grands et petits producteurs de l'Opep et Non Opep, partageons les résultats positifs en vue de recouvrer la confiance et préserver la stabilité du marché», a-t-il ajouté affirmant que «nous avons prouvé, même en temps difficiles, que le dialogue et la coopération se voulaient deux éléments essentiels de la réussite», a-t-il poursuivi.Néanmoins, l'apparition du coronavirus a impacté négativement les secteurs du voyage, des transport et de la production», a ajouté M. Arkab, déplorant «l'évolution rapide de la situation».

Le ministre a, par ailleurs, exprimé son souhait de voir «la mobilisation urgente des ressources, en Chine et de par le monde, limiter cet impact et permettre de trouver un médicament, un vaccin ou une prévention contre lce virus, tout en mettant un terme aux pertes en vies humaines». Il a également mis en garde contre «le risque de propagation à long terme du nouveau Coronavirus qui fragiliserait la croissance économique et les marchés pétroliers.