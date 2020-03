Réunions décisives de l’Opep+ à Vienne : L’impératif consensus

Réduits à leur niveau le plus bas depuis plus d’un an, les cours du pétrole qui ont chuté de 20% depuis janvier dernier demeurent encore sous pression, du fait de l’effondrement de la demande mondiale, chinoise, en particulier, en raison de la propagation du virus Corona.

Aussi, les incertitudes qui pèsent sur la croissance mondiale constituent l’autre facteur influent sur le devenir du marché pétrolier, à moyen terme.

Les membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), qui vont de nouveau se réunir en session «extraordinaire» à Vienne, aujourd’hui et demain, vont justement tenter, avec leurs alliés, notamment la Russie, de trouver un terrain d’entente pour freiner la chute des cours de l’or noir lesquels ont relativement repris depuis lundi.

Le sommet qui a lieu à seulement trois mois du précédent, soit en décembre 2019, d’où le caractère «d’extraordinaire» va devoir œuvrer dans le sens d’un consensus pour rapprocher les visions entre l’Arabie saoudite qui plaide pour une baisse d’un million de barils/jour, et la Russie qui semble s’adapter aux cours actuels. Toutefois, certaines sources affirment que la Russie semble adhérer à la position commune et la réunion d’aujourd’hui devrait aboutir à un consensus favorable au redressement des prix du Brut. Les propos rassurants du président russe, M. Vladimir Poutine, qui marquent un revirement de positions, après avoir déclaré auparavant que «le niveau actuel des prix du pétrole est acceptable», pour l’économie de son pays confirment, en fait, la possibilité d’une «action» avec les autres partenaires au sein et hors Opep.

Des propos rejoints par ceux du ministre russe de l’Energie, M. Alexandre Novak qui a déclaré aux agences de presse russes sa disponibilité de «coopérer davantage (...) dans le cadre des relations multilatérales de l’Opep+», ce qui suppose un alignement sur la position majoritaire. Toutefois, aucune donnée officielle n’a filtré du cartel à propos du volume de la production journalière de pétrole sera baissée, et pendant combien de temps. Les informations divulguées par le Financial Times font état d’une éventuelle réduction de 1 million de barils de moins, ce qui arrange l’Arabie saoudite.

L’agence Bloomberg, pour sa part, anticipe une réduction qui pourrait être en deçà de cette prévision, probablement 750. 000 barils. En tout état de cause, l’OPEP et ses alliés n’ont que cette alternative qui consiste à œuvrer dans le sens des intérêts du cartel à travers une baisse de leur production pour contrer l’effondrement des prix de l’or noir.

