Attaque terroriste au Nigeria : 6 morts dans une base militaire

Quatre policiers et deux membres de milices civiles ont été tués hier dans une attaque terroriste contre une base militaire dans l'Etat du Borno, dans le Nord-est du Nigeria, ont indiqué des sources sécuritaires. Les assaillants sont arrivés à l'aube à bord de camions militarisés et ont mené un raid sur la base de la ville de Damboa, à la frontière avec la forêt de Sambisa. "Nous avons perdu quatre policiers et deux miliciens", -combattant aux côtés de l'armée nigériane dans la lutte contre les terroristes-, a indiqué un officier militaire. Ce bilan des pertes humaines a été confirmé par le chef des milices civiles, Ibrahim Liman. Un habitant de Damboa, Modu Malari, a indiqué que l'armée avait repoussé les assaillants de la ville après deux heures de combat au cours desquelles les terroristes ont utilisé des armes lourdes et des roquettes.