Autorité palestinienne : prête à travailler avec tout gouvernement israélien engagé en faveur de la paix

L'Autorité palestinienne a dit mardi être prête à travailler avec tout gouvernement israélien engagé en faveur de la paix, a rapporté l'agence de presse palestinienne officielle WAFA. "Nous sommes prêts à traiter avec tout gouvernement israélien qui s'engagera en faveur d'une paix juste et globale basée sur les résolutions de l'ONU, à établir un Etat palestinien indépendant avec Al Qods Est comme capitale sur les frontières de 1967", a déclaré Nabil Abu Rudeineh, porte-parole du président palestinien Mahmoud Abbas, dans un communiqué publié par WAFA. "Notre peuple palestinien... restera attaché à ses droits nationaux,... (et) à déjouer toutes les conspirations visant à liquider notre cause nationale", a-t-il ajouté. Les premiers résultats des élections israéliennes ont montré que le parti de droite, le Likoud, dirigé par le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu, a remporté environ 36 sièges sur les 120 que compte le Parlement, tandis que son principal rival, Benny Gantz, chef du parti centriste Bleu et Blanc, en a obtenu environ 32.