Frappes aériennes US contre les talibans : La fin d'un pacte ?

Au moins dix soldats et quatre policiers afghans ont été tués dans des attaques des talibans dans la nuit de mardi à mercredi, ont indiqué des responsables locaux. Des attaques qui ont amené l'armée américaine à effectuer hier des frappes aériennes contre les insurgés dans la province afghane de Helmand après qu’ils ont attaqué les forces afghanes dans la nuit faisant aussi une vingtaine de morts, ont rapporté des médias citant un porte-parole de l'armée. A la suite des attaques des talibans contre les forces afghanes effectuées dans la nuit du 3 au 4 mars, l'armée américaine a annoncé avoir frappé les insurgés dans la province afghane de Helmand. "Les Etats-Unis ont effectué une frappe aérienne le 4 mars contre des combattants talibans dans la province d’Helmand, dans le district de Nahr-e Saraj, qui attaquaient activement un point de contrôle des Forces nationales de sécurité afghanes. Il s'agissait d'une frappe défensive pour entraver l'attaque", a annoncé sur Twitter le porte-parole des Forces américaines en Afghanistan, Sonny Leggett, cité par des médias. Il s’agit de la première attaque américaine depuis 11 jours, après l'accord avec les Talibans à Doha. Une douzaine d'attaques simultanées ont été menées lundi par des talibans contre des bases des forces afghanes juste après avoir mis fin à une trêve partielle en Afghanistan, selon une source sécuritaire. Un cadre du ministère afghan de la Défense, cité par la presse locale, a énuméré 13 des 34 provinces afghanes, dans tout le pays, dans lesquelles les talibans ont réalisé "simultanément" une ou plusieurs attaques lundi soir. A la lumière de ce revirement, le président des Etats-Unis Donald Trump s'est entretenu par téléphone avec le chef politique des talibans. Suite à cet échange direct entre le locataire de la Maison-Blanche et le mollah Abdul Ghani Baradar, le président américain a affiché son optimisme sur la suite du processus. "Nous avons eu une très bonne conversation", a-t-il déclaré depuis les jardins de la Maison-Blanche qualifiant même sa relation avec le principal négociateur du processus de Doha de "très bonne". Selon un communiqué publié par les insurgés, M. Baradar a demandé à M. Trump de "prendre des mesures claires" concernant le retrait des troupes étrangères d'Afghanistan. L'optimisme du locataire du bureau ovale se heurtera-t-il à la réalité du terrain qui n'augure rien de bon ?

M. T. et agences