Sommet Erdogan-Poutine sur un cessez-le-feu à Idleb : La rencontre de la dernière chance

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré hier qu'il espérait obtenir un cessez-le-feu dans la région syrienne d'Idleb (Nord-ouest) lors de sa rencontre prévue aujourd'hui avec son homologue russe Vladimir Poutine.

Dans des déclarations à la presse à Ankara, M. Erdogan a affirmé qu'il espérait "obtenir un cessez-le-feu le plus rapidement possible dans la région" d'Idleb, où Ankara mène une opération contre l'armée syrienne, lors de ce sommet à Moscou. Le régime syrien, appuyé par Moscou, mène depuis décembre une offensive pour reprendre la province d'Idleb, ultime bastion de rebelles pro-Ankara et de terroristes dans le Nord-ouest de la Syrie. Les combats et bombardements ont provoqué une catastrophe humanitaire, faisant près d'un million de déplacés. Cette escalade a fait voler en éclats un accord conclu entre les deux dirigeants à Sotchi en 2018 pour faire cesser les combats à Idleb et y instaurer une zone démilitarisée. Elle a aussi donné lieu à de vifs échanges entre Ankara et Moscou, principaux acteurs internationaux dans le conflit en Syrie, où ils tentent de favoriser un règlement, en dépit de leurs intérêts divergents. Afin d'obtenir davantage de soutien des Occidentaux sur le dossier syrien, la Turquie a annoncé la semaine dernière l'ouverture de ses frontières avec l'Europe pour laisser les migrants qui se trouvent sur son territoire. Dans ce contexte, le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé, encore une fois hier, que l'Union européenne doit appuyer les initiatives turques visant à régler le conflit en Syrie si elle veut mettre un terme à la crise migratoire. "Si les pays européens veulent régler le problème, alors ils doivent apporter leur soutien aux solutions politiques et humanitaires turques en Syrie", a déclaré M. Erdogan lors d'un discours à Ankara. Ces déclarations interviennent alors qu'une nouvelle vague de migrants essaie de gagner l'Europe depuis la Turquie après que celle-ci a ouvert ses frontières avec la Grèce. Dans son discours, M. Erdogan a accusé les pays européens de "piétiner" les droits humains en "battant, coulant les embarcations et même en tirant" sur les migrants qui cherchent à se rendre en Europe. Athènes dément avoir tué des migrants tentant de gagner son territoire. Plusieurs dirigeants européens ont qualifié de "chantage" la décision d'Ankara d'ouvrir ses frontières. M. Erdogan devait recevoir hier après-midi le président du Conseil européen Charles Michel. Les combats dans le Nord-ouest de la Syrie ont rendu de vastes zones de la région d'Idleb inhabitables pour les civils, déplacés en masse dans un secteur de plus en plus restreint et vivant dans des conditions désastreuses, selon un rapport publié hier. Le centre de recherches Harvard Humanitarian Initiative (HII) a analysé des images satellite de villes et camps dans la province d'Idleb, où les troupes régulières syriennes mènent une offensive d'envergure depuis décembre.

Selon un responsable de l'Onu, la situation dans cette province représente "la plus grosse crise aujourd'hui dans le monde". "Nous sommes confrontés à une crise humanitaire réellement majeure", a déclaré Kevin Kennedy, coordonnateur régional de l'ONU pour la crise en Syrie. "Nous - nations, ONG - qui travaillons via la frontière entre la Turquie et la Syrie, intensifions nos efforts" mais "avons un long chemin à faire, les besoins sont accablants", a-t-il ajouté lors d'une liaison vidéo avec des journalistes à New York. Lors d'une conférence de presse séparée, Robert Mardini, représentant auprès de l'ONU du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a aussi souligné que "les besoins étaient énormes et devenaient de plus en plus importants". "C'est la pire vague de personnes déplacées depuis le début du conflit" en Syrie en 2011, a-t-il relevé, en soulignant que de nombreuses familles à Idleb, bloquées par des handicaps, n'avaient pas la faculté de fuir et restaient coincées sans aide possible dans des zones bombardées régulièrement.

