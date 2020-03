Handi-basket, Tournoi de qualification paralympique : Algérie-égypte et Afrique du Sud-Maroc en 1/2 finales

L'équipe nationale algérienne de handi-basket (messieurs) affrontera son homologue égyptienne et l'Afrique du Sud en découdra avec le Maroc, à Johannesburg, pour le compte des demi-finales du tournoi de qualification afro-paralympique Tokyo-2020. A l'issue des matches de la 3e et dernière journée du 1er tour, joués mardi et qui ont vu l'Algérie battre l'Egypte (82-43) et le Maroc prendre le dessus sur l'Afrique du Sud (70-62), les protégés de l'entraîneur national Mustapha Brahimi ont terminé leaders avec 5 points, ex aequo avec le Maroc et l'Afrique du Sud mais avec un goal-average favorable aux Verts. L'Egypte, elle, prend la 4e et dernière place avec 3 points récoltés de trois défaites. Quatre sélections prennent part à la compétition de Johannesburg dont le vainqueur compostera son billet aux Jeux Paralympiques de Tokyo-2020. Chez les dames, dont le tournoi regroupe seulement l'Algérie et l'Afrique du Sud, les deux équipes se sont rencontrées déjà à trois reprises, dont la dernière qui a vu, encore une fois, l'Algérie l'emporter sur le score de 61-27. Cette victoire vient conforter les deux premières (53-33 et 57-24), avant un 4e match prévu vendredi et la finale qui clôturera, samedi, le tournoi et désignera le représentant de l'Afrique à Tokyo chez les dames.