Water-polo, Championnat d'Algérie U20 : La première phase à Sétif aujourd’hui et demain

Les matches de water-polo comptant pour la première phase du championnat d'Algérie (moins de 20 ans) auront lieu aujourd’hui et demain (5 et 6 mars) à la piscine du complexe sportif 8-Mai-1945 de Sétif.

Quatre équipes, à savoir l'ASUC Sétif, le MSB El Eulma, le WR Sétif et le CN Constantine, prendront part à cette compétition organisée sous l'égide de la Fédération algérienne de natation. Le vainqueur de cette première phase sera connu à l'issue des six matches inscrits au programme de ce rendez-vous prévu en trois séances.

Le championnat national de water-polo se déroule selon la formule adoptée par la Fédération internationale de natation, à savoir attribuer 3 points pour la victoire, 2 pour le nul et 1 point pour la défaite.

Une équipe de water-polo est composée de sept joueurs titulaires, dont le gardien de but, et six joueurs remplaçants. Le match se déroule dans un bassin délimité : 30 m sur 25 m.

Pour rappel, le WR Sétif et le CN Constantine ont remporté, respectivement chez les seniors et les moins de 16 ans, la première phase du championnat d'Algérie de water-polo, disputée le 22 février dernier.