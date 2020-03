Dans la lucarne : Les simulateurs pullulent

On peut aujourd'hui faire la comparaison de la situation du football entre le présent et le passé. Il est clair qu’il n'y a pas photo. Autrefois on avait l'embarras du choix. Les joueurs de niveau mondial étaient si nombreux qu'on avait du mal à les départager et ce à tous les postes. De plus, les joueurs étaient non-seulement talentueux et surtout ne trichaient pas, ils jouaient le jeu. C'est à dire que les actions offensives ne sont que rarement hachées. Le jeu était beau et enivrant. Les stades étaient pleins à craquer car, on venait assister effectivement à du beau football qui faisait chavirer les foules. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de nos footballeurs. Il est vrai que la qualité a sensiblement baissé. De nos jours, les joueurs ne se donnent pas à fond comme l'étaient leurs aînés avant eux. On remarque dans notre championnat d'élite, une nouvelle mode, celle des joueurs simulateurs. C'est-à-dire qu'on les voit tomber dès le premier contact en se «tordant de douleurs» alors que personne ne les a touchés. C'est devenu si récurrent que les supporters de manière générale ne sont plus friands de football face à des joueurs qui trichent et ne donnent pas un aperçu réel de leur vrai talent. D'ailleurs, on remarque de nos jours que les arbitres sifflent beaucoup de coups francs. C'est-à-dire que les belles facettes de jeu ont «foutu le camp» pour laisser place à un jeu décousu, entre-coupé de beaucoup d'arrêts de jeu. Ce qui influe négativement sur la qualité du match. Là, le rôle des arbitres et des entraîneurs est primordial. Malheureusement, ils ne font rien pour améliorer les choses. Les arbitres sifflent à chaque fois qu'un joueur tombe ou s'affale sur le terrain. Qu'il soit vraiment victime d'une faute flagrante ou pas, l'arbitre tombe dans le panneau. Les entraîneurs ne font rien eux aussi pour pousser leurs joueurs à jouer correctement. Une situation qui a tendance à durer au grand dam des puristes qui ne comprennent plus rien.

Hamid Gharbi