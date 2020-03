Entretien, Mounir Zeghdoud, nouvel entraîneur de l’USMA : «On est là pour trouver des solutions»

*Vous venez d’être désigné nouveau coach de l’USMA. Votre sentiment ?

«C’est un honneur et une fierté pour moi d’être l’entraîneur d’un grand club comme l’USMA, dont j’ai longtemps porté les couleurs avec, à la clé, plusieurs titres engrangés qui ont enrichi sensiblement son palmarès. L’USMA, c’est ma famille. Je ne me suis jamais senti étranger à ce club. Je m’y sens comme chez moi. Je tiens à remercier les nouveaux dirigeants du club avec la venue de l’entreprise de gestion des ports ‘’Groupe-Serport’’ qui, à leur tête le PDG, Achour Djelloul, ont placé leur confiance en moi. Je veillerai à être à la hauteur de leur confiance et de celle de l’ensemble de la famille usmiste».

Quelle est la durée convenue de votre contrat ?

«On s’est entendu sur un contrat s’étalant jusqu’à la fin de la saison actuelle, que j’ai signé hier. Une fois celle-ci terminée, on renégociera éventuellement un nouveau contrat. Le temps que la nouvelle direction mette de l’ordre et stabilise le club, avec les importants moyens que le nouveau propriétaire de l’USMA, le ''Groupe Serport’’ en l’occurrence, compte mettre à sa disposition, avec à la clé un sérieux projet qui ne pourra que réjouir l’ensemble des Usmistes.»

Quel objectif vous-à-t-on assigné ?

«On doit dans un premier temps assuré mathématiquement et rapidement le maintien. Ensuite, on essayera de faire mieux, pour grimper au classement et tenter d’arracher une place qualificative à une compétition continentale ou arabe.»

Êtes-vous confiant pour l’USMA qui traverse une période difficile ?

«Si j’ai accepté une telle difficile mission, c’est que j’y crois. J’ai mon idée sur le groupe et sur ce qu’on pourra faire pour lui faire retrouver la confiance, pour permettre à l’USMA de reprendre son envol. Vous savez que lorsque les résultats ne suivent pas, le doute gagne les joueurs et cela les handicapent sur le terrain et les empêchent d’évoluer sur leur véritable valeur. Il reste dix matchs à jouer et donc 30 points qui sont encore en jeu. On est-là pour trouver des solutions.»

Sur quoi allez-vous baser votre travail en premier lieu ?

Nous allons mon staff technique et moi, faire le nécessaire sur tous les plans. L’aspect psychologique notamment sera très important à travailler afin de remettre les joueurs en confiance. On tiendra un discours franc, stimulant et motivant pour les booster et leur faire retrouver la confiance. On voudra tirer le meilleur du groupe et de chacun de nos joueurs. Je demeure optimiste et confiant en les possibilités de l’USMA de mettre un terme à la série de mauvais résultats. Une victoire le plus tôt possible chassera le doute et débloquera, on l’espère bien la situation.

La situation financière catastrophique de l’USMA, avant l’arrivée de Serport, lui a énormément porté préjudice, n’est-ce-

pas ?

«Exactement ! C’était le flou total et une situation des plus difficiles pour les raisons que tout le monde connait. L’engagement de la société ‘’Serport’’ donnera un nouvel élan à l’USMA sans l’ombre d’un doute. Les joueurs percevront leur argent et ils pourront ainsi

rester bien concentrés sur leur sujet.»

Vous avez la réputation d’être un homme de principes, qui fait de la rigueur l’un de ses principaux crédos…

«Lorsqu’on se dit professionnel, il faut agir dans ce sens. Si l’on veut avancer dans le travail et construire, il faut instaurer les bonnes règles de conduites sur le plan disciplinaire et instaurer en même temps, une bonne ambiance et un bon état d’esprit au sein du groupe. Le travail, le travail, le travail…,voilà ce qui paye.»

Allez-vous maintenir le staff technique en place où bien allez-vous ramener votre propre équipe ?

«Avec tous les respects que je dois aux membres du staff technique qui travaillaient aux côtés de Bilel Dziri, je dis que je préfère choisir les membres de mon propre staff. Notamment ceux avec lesquels j’ai l’habitude de travailler.»

Qui seront donc à vos côtés ?

«Mustapha Aksouh et Toufik Kabri seront mes adjoints, le préparateur physique sera Nassim Tiour et pour l’entraineur des gardiens de buts, j’ai maintenu Farid Belmelat. Je connais parfaitement chacun d’entre eux. Kabri et Tiour ont l’habitude de travailler avec moi, là où je suis. Le choix libre des hommes qui composent mon staff est un principe indéniable pour moi. C’est une question de compétence, d’affinité et de confiance dans le travail.»

Avez-vous discuté avec Dziri pour qu’il vous refile certaines ficelles sur l’équipe ?

«C’est prévu qu’on en discute incessamment. Je tiens par ailleurs à remercier Farid Zemiti, pour lequel j’ai beaucoup de respect, qui m’a souhaité bonne chance et qui s’est montré disponible pour me donner les informations concernant l’équipe dont j’aurai besoin.»

Quand allez-vous entamer votre mission ?

«Comme ce sont les membres de l’ancien staff qui ont préparé l’équipe pour le match de samedi face au PAC, je préfère les laisser poursuivre leur mission jusqu’au terme de cette rencontre, par respect au travail qu’ils accomplissent. Cela me permettra d’observer le groupe lors des entrainements d’avant match et l’équipe durant la rencontre contre le Paradou. Les membres de mon staff et moi-même n’entameront le travail à proprement dit qu’à partir de la semaine prochaine. Maintenant, si les choses ne se passent pas ainsi, je prendrai les choses en mains.»

Les Supporters ont accueilli avec joie l’annonce de votre venue à la tête du staff technique usmiste…

«Oui. Ils m’ont d’ailleurs chaleureusement témoigné leur soutien et leur sympathie. Cela m’est allé droit au cœur. C’est pourquoi leur faire retrouver le sourire sera mon leitmotiv. Je tiens à leur témoigner tout mon respect et je les invite à rester derrière l’équipe. Leur rôle est des plus importants.

Réalisé par Mohamed-Amine Azzouz