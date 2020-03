Ligue-Une (21e journée) : Avantage aux equipes recevantes

Trois rencontres de la 21e journée du championnat de Ligue-Une ont été avancé à aujourd’hui, alors que le reste de la compétition aura lieu samedi prochain. Pour les chocs de l'extrême, l'US Biskra et le CA Bordj Bou-Arreridj, qui flirtent avec la zone de relégation, seront respectivement hôtes de l'ES Sétif et du MC Alger, bien installés sur le podium.

De son coté, la JS Kabylie, qui a laissé des plumes la précédante manche face au leader, accueille l'USM Bel Abbes, défaite at home par l'USB. Une confrontation placée sous le signe du rachat.

Bien installé sur le podium, l'ESS ira croiser le fer avec l'USB, en quête de points pour s'éloigner de la zone de danger. Une belle confrontation entre deux formations dans une forme olympique depuis un moment. «Maintenant que l'équipe est sur le podium, nous voulons à tout prix préserver cette place. Les joueurs prennent du plaisir à jouer et à enchaîner les bons résultats. Ils gagnent en confiance. Il faut maintenir cette bonne dynamique. Cela passe par un bon résultat à Biskra, même si la mission s'annonce difficile. Notre futur adversaire à montré de quoi il était capable en battant le CRB, à deux reprises en coupe et en championnat, et en allant s'imposer à Sidi Bel-Abbès le week-end dernier. De toute manière, nous allons aborder cette sortie comme nous l’avons fait avec les précédentes, c'est-à-dire avec l’ambition de réaliser un bon résultat et poursuivre sur notre bonne dynamique», a indiqué le technicien tunisien, Nabil Kouki, la veille du déplacement de son équipe. Même son de cloche dans l'autre camp. «L'équipe retrouve progressivement son équilibre. Nos derniers résultats le montrent. Il va falloir maintenir cette bonne dynamique. Face à l'Entente les choses s'annoncent compliquées. Nous allons rencontrer une formation qui revient en force dans cette seconde phase de championnat. L'ESS s'est installée sur le podium après une belle série de victoires. De notre coté, nous allons tout faire pour remporter ce match et quitter la zone de turbulence», a souligné l'attaquant vedette de la formation des Zibans, Hichem Mokhtar.

Par ailleurs, le désormais nouveau coach du Chabab Ahly Bordj Arreridj, Billel Dziri, retrouve le MC Alger, qui avait précipité son départ de l'USMA au lendemain de la défaite dans le derby de la capitale. Dans une position très inconfortable au classement, le CABBA est contraint à la victoire. De son coté, le Mouloudia qui ne veut en aucun cas perdre le contact avec le leader, se rend à Bordj Bou-Arreridj avec la ferme intention de revenir avec les trois points de la rencontre. D'autant plus que le doyen a laissé filer deux précieux points lors de la réception du MCO. «Nous avons mis de coté le faux pas enregistré face au MCO, pour nous concentrer sur notre prochaine sortie. Nous avons bien préparé ce match face au CABBA. Nous avons envie de revenir avec les points de la rencontre. On s'attend bien évidement à une chaude empoignade face au CABBA, qui veut quitter la zone de turbulences. Néanmoins, je pense que nous avons largement les moyens de nous imposer. Il le faut bien, si on veut garder nos chances intactes dans la course au titre», a déclaré le défenseur central du MCA Zidane Mebarakou. De son coté le nouvel entraîneur des Criquets se montre confiant. «C'est une coïncidence incroyable d'affronter le Mouloudia de nouveau, en étant à la tête d'une autre équipe. Cette fois, je pense que les choses se dérouleront différemment, même si je viens tout juste de prendre mes fonctions à la tête du CABBA. Cela n'est pas vraiment un souci pour moi dans la mesure où je connais pratiquement l'ensemble des joueurs, que j'ai eu d'ailleurs l'occasion de diriger la saison dernière. Je reste optimiste», a déclaré le coach, Bilel Dziri.

À Tizi-Ouzou, les joueurs de la JSK, sous pression après la débâcle au 20-Aout, veulent absolument se réconcilier avec leur public. Face à une équipe de l'USM Bel Abbes, minée par une crise financière aigüe, les coéquipiers de Benbout ne jurent que par la victoire. Attention tout de même aux coéquipiers de Belhocini, capables du meilleur comme du pire. «La défaite face au CRB a eu un sérieux impact sur le moral des joueurs. Cela dit, nous allons nous ressaisir dès le prochain match. Nous devons remporter notre rencontre face à l'USMBA pour remettre l'équipe sur rails. Nous voulons retrouver le podium rapidement pour continuer à suivre la course au titre de plus près», a souligné le latéral gauche, Bencherifa, qui fait de son mieux afin d'être apte pour cette partie. À Bel Abbes, malgré la résiliation du contrat du coach Iaich, on croit à l’exploit. «La situation est difficile au club. Ce n'est un secret pour personne. La défaite à domicile face à l'USB n'arrange pas les choses. Nous devons rapidement nous ressaisir pour assurer le maintien. Les choses vont très vite durant la phase retour. L'équipe doit absolument se révolter à Tizi-Ouzou. Le match sera très difficile à gérer, mais nous avons les moyens de revenir avec un résultat positifs.», a souligné le latéral droit, Achour.

Redha M.

Programme des rencontres

(Aujourd’hui)

- US Biskra - ES Sétif (15h)

- JS Kabylie-USMBA (16h)

- CA Bordj Bou-Arreridj - MC Alger (16h)