Algérie-Espagne :Convergence de vue sur plusieurs dossiers

Cette entente concerne tous les domaines de la coopération bilatérale dans les secteurs économique, énergétique, gazier, consulaire, migratoire et culturel. Une coopération appelée à connaitre un nouveau souffle avec notamment la tenue en Espagne de la réunion bilatérale de Haut niveau qui examinera les étapes prochaines de cette coopération. « Il y a un total accord et avons décidé de rester en contact permanent », a indiqué le chef de la diplomatie qui ne manquera pas de souligner la convergence entre les deux parties sur les questions internationales, dont la Libye, le Sahel, le Mali et tout ce qui a trait à la Méditerranée.

Le président du gouvernement espagnol souhaite se rendre en Algérie en avril

La ministre espagnole qui indiquera que c’est la première visite officielle d’un membre du nouveau gouvernement, a rappelé que l’Algérie est « un pays voisin et ami mais aussi un partenaire stratégique ». Lors du point de presse animé conjointement avec Sabri Boukadoum, la cheffe de la diplomatie espagnole a déclaré qu’en effectuant cette visite, elle a voulu envoyer « un signal très fort et très clair » rappelant « les liens stratégiques qui lient les deux pays ». La cheffe de la diplomatie dont le pays a été le premier au niveau européen à saluer le président Tebboune après son élection, fera part de « toute la disposition » de l’Espagne « à appuyer le nouveau gouvernement».

Tout en rappelant qu’il existe entre les deux pays « une coopération extrêmement utile et performante dans des dossiers comme la migration ou la lutte contre le terrorisme et dans le domaine énergétique, la ministre ne manquera pas d’indiquer que l’avènement d’un nouveau gouvernement en Espagne offre « l’opportunité de redémarrer ensemble cette relation » et de « passer à la vitesse supérieure». Elle annoncera aussi le souhait du président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez de se rendre en Algérie au mois d’avril prochain. De même qu’elle dira aussi son souhait de voir la réunion bilatérale de haut niveau se tenir et effectuer « un examen stratégique » de la relation et de « préparer les prochaines années avec des objectifs communs et concrets ». Sur les questions internationales, la cheffe de la diplomatie dira vouloir essayer de contribuer à la stabilité de la Méditerranée en particulier la Libye et à travailler ensemble pour la stabilité du Sahel qui est la frontière naturelle de l’Algérie et de voisinage de l’Espagne

Nadia K.

Délimitations des frontières maritimes :Aucun conflit

La visite de la ministre des affaires étrangères, de l’union européenne et de la coopération, Arancha Gonzalez Laya, a été l’occasion de mettre un point final à un prétendu désaccord entre l’Algérie et l’Espagne sur la délimitation des frontières maritimes comme cela a été rapporté par certains médias espagnols.

Lors d’un point de presse animé conjointement avec son homologue espagnole, Sabri Boukadoum a déclaré qu’il n’ y a pas de « conflit » sur cette question. « Il n’y a pas de problème entre l’Espagne et l’Algérie », a-t-il indiqué en réponse à une question.

L’Algérie, teindra à préciser le ministre, « est un pays pacifique et non agressif. Nous n’avons aucune intention ou politique agressive à l’encontre de n’importe quel pays dans le monde ou à l’encontre de pays voisins et l’Espagne est un pays voisin important et stratégique». Et de rappeler que le décret présidentiel d’avril 2018 délimitant les frontières maritimes stipule clairement dans son article 2 qu’en cas de problème, la délimitation des frontières dans les zones de chevauchement se fait après négociations. La ministre espagnole s’est également apporté des éclairages sur cette question. « Je veux aussi être très claire au sujet des frontières maritimes sur lesquelles l’Algérie est l’Espagne sont à 100% d’accord », a-t-elle déclaré. Et de poursuivre que «les deux pays ont le droit de fixer leurs frontières maritimes selon les règles des Nations-unies » avant d’ajouter qu’ils sont d’accord que quand il y a un chevauchement de la zone maritime, « il faudra une négociation pour arriver à un accord ». « Nous sommes d’accord qu’il n’y a pas de la place à l’unilatéralisme et que nous n’avons pas de problèmes dans la fixation des frontières maritimes», dit-elle.

Très pédagogue, la ministre explique que dans la délimitation des frontières maritimes, « les pays expriment leur volonté et s’il y a chevauchement, les deux pays doivent entamer des négociations».

Elle indique aussi qu’ils n’ont pas encore entamé des négociations « parce que pour l’instant il n’y a eu qu’une expression de la volonté de la part de l’Algérie de délimiter ses frontières comme il y a une volonté de l’Espagne de fixer ses frontières. Le moment venu nous devrons, si nous le considérons nécessaire, nous asseoir autour de la table et négocier ».

N. Kerraz

Sahara occidental : Alger souhaite la nomination de l’envoyé de SG de l’ONU le plus tôt possible

« L’Algérie souhaite que le SG de l’ONU procède à la nomination le plus tôt possible de son envoyé personnel » au Sahara Occidental, a déclaré le ministre des Affaires étrangères lors d’un point de presse animé conjointement avec son homologue espagnole. Le chef de la diplomatie a indiqué que cette nomination attendue depuis la démission de Horst Kohler au mois de mai 2019 « a pris un temps que nous n’acceptons pas ». Et d’ajouter que « plus d’une année sans Envoyé personnel fait que les problèmes s’accumulent ».

Selon lui « cette situation nourrit aussi les malentendus et accusations ». C’est pourquoi dira Sabri Boukadoum « nous espérons que le SG de l’ONU désigne dans les plus brefs délais son Envoyé personnel » et de rappeler que « l’Algérie soutient les efforts de l’ONU et de l’Union Africaine, tout en souhaitant que toutes les résolutions du Conseil de sécurité et de la Ligue arabe soient respectées ».

De son côté son homologue espagnole a indiqué que la position de l’Espagne sur ce dossier est « assez claire ». Une position qui se résume selon elle, à « défendre la centralité des Nations-unies, défendre la centralité des efforts du SG de l’ONU et de soutenir les efforts pour aboutir à une solution politique, dans le cadre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité ».

Sur la nomination de l’Envoyé pesrsonnel du SG de l’ONU pour le Sahara Occidental, Arancha Gonzalez Laya estime qu’«une pièce importante de ce processus est la nomination de son envoyé personnel que nous attendons pour que le processus puisse redémarrer ».

N. K.