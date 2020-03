"L’histoire doit avoir sa place dans la nouvelle constitution et dans le programme scolaire"

Il est à rappeler, que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune avait affirmé que « la révision de la Constitution constitue le premier jalon pour l'édification d'une Algérie nouvelle aspirant au progrès et à la modernité tout en étant attachée à son histoire et à son authenticité ».

Mercredi, des anciens combattants à l’ALN et des chercheurs en histoire, ont souligné, l’importance d’enseigner les grands événements de la révolution et de l’histoire nationale, dans le cursus scolaire, notamment le parcours des martyrs .

Lors d’une conférence historique organisée au Forum de la mémoire d’ El moudjahid en coordination avec l’association Machaâl Echahid, sur « la coopération des scouts musulmans algériens dans la préparation du déclenchement de la guerre de libération », les participants ont rendu, à l’occasion ,hommage au chahid Mohamed Larbi Ben M’hidi à l’occasion du 63e anniversaire de sa mort.le chercheur en histoire, Mohamed Lahcen Zeghidi a souligné que« dans la nouvelle République, nous voulons que l’Histoire ait sa part dans la constitution et dans le système éducatif, pour que la postérité ,connaitra la véritable histoire de sa patrie ». Après avoir rappelé que durant la révolution « tous les algériens ont fait preuve d’unité et de patriotisme », le conférencier a souligné , que « la patrie est pour tous ».L’un des anciens combattants, membre des SMA, Farid a tenu à préciser dans son intervention, que les SMA sont l’un des piliers de la révolution , dont étaient issus , des grands révolutionnaires, en allusion au groupe des 6 parmi eux , les martyrs Larbi Ben M’Hidi , Mustapha Ben Boulaid et Didouche Mourad.

