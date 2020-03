Loi sur le placement des travailleurs : Traitement des offres d’emploi en 5 jours

«Le projet de loi modifiant et complétant la loi 04-19 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l'emploi va conférer davantage de flexibilité et accélèrera le traitement des offres d'emploi tout en permettant aux employeurs et aux demandeurs d'emploi de bénéficier d'un service à même de booster le développement et de créer de la richesse», a indiqué, hier, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, M. Ahmed Chawki Acheuk Youcef. Lors d’une session plénière au Conseil de la Nation consacrée au débat de ce projet, il a souligné que selon les dispositions du projet, le délai de traitement des offres d'emploi sera de cinq jours au maximum au lieu de 21 jours actuellement. Le ministre a indiqué que le projet tend à «introduire des procédures visant à adapter le cadre juridique et réglementaire relatif au placement des travailleurs et au contrôle de l'emploi aux développements que connaît le marché du travail, à travers l'allègement des procédures en vigueur en matière de recrutement et de placement». Il a insisté sur l’importance de l'amélioration et de la modernisation de la gestion du marché du travail, inscrits parmi les principaux axes du plan d'action pour la promotion de l'emploi et la lutte contre le chômage. Il a relevé que la modernisation des organismes régissant ce marché est une nécessité, «une condition sine qua non» pour renforcer l'efficacité du système de médiation. Le ministre a affirmé que le décret exécutif 06-77 du 18 février 2006, fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence nationale de l'emploi (ANEM), a permis d'introduire des changements en profondeur dans le fonctionnement de celle-ci, notamment après la mise en œuvre du plan de modernisation. Il a soutenu que ce «plan a également permis la mise en place d'un nouveau système d'information, élaboration d’une nomenclature algérienne des métiers, l’instauration de nouvelles règles et l'adoption de nouvelles méthodes de travail, outre la dotation de l'Agence en équipements et la valorisation des ressources humaines, à travers un vaste programme de formation et de recrutement». Et d’ajouter que «le traitement automatisé des offres d'emploi confèrera, dans un premier temps, davantage de transparence à l'étude des dossiers et réduira les délais de réponse et de placement en fonction des compétences recherchées par les employeurs». Le ministre œuvre, par le biais de l'ANEM, à lancer des services à distance au profit des employeurs et des demandeurs d'emploi et s’ajoutent au service d'inscription à distance. Cette démarche a pour but de rapprocher davantage le service public du citoyen. A l’issue de la présentation du ministre, il a été procédé à la lecture du rapport préliminaire établi par la commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la solidarité nationale du conseil de la Nation. Ce rapport met notamment en exergue le fait que le projet de loi vise à adapter l'emploi aux développements enregistrés sur le marché pour améliorer la qualité des prestations qu'assurent les structures chargées de la médiation dans ce domaine.



Régularisation de 160.000 contractuels dans le dispositif du pré-emploi



Les membres du Conseil de la nation ont salué le contenu du projet en faisant part de la nécessité de faire bénéficier les contractuels de l’ANEM d’une régularisation. Le ministre a rassuré que le processus d'intégration de 160 000 contractuels pré-emploi a été entamé. Qualifiant ce dossier de « lourd et sensible à la fois », eu égard aux ressources financières et de planification nécessaires, le ministre mentionne qu’il il y aura en seconde phase, la régularisation de 105.000 contractuels. La politique des salaires est une autre question évoquée par les sénateurs et le ministre annonce que les salaires devraient être revus prochainement de manière à ce que les porteurs des compétences égales puissent bénéficier de salaires rapprochés pour réduire les disparités. En ce qui concerne le chômage, le ministre indique qu’il est de 11,4% en 2019, selon l’ONS et que ce taux devrait être ramené à moins de 10%.

Soraya Guemmouri