Le Dr Mohamed Dahmani, vice-président de la Fédération nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique : «L’université a un grand rôle à jouer dans la nouvelle Algérie»

Entretien réalisé par Fouad Daoud

Le Dr Mohamed Dahmani, vice-président de la Fédération nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et coordonateur général du séminaire national sur l’amendement de la Constitution qui a eu lieu à M’sila, revient sur les recommandations issues de la rencontre.

El Moudjahid : Comment vous est venue l’idée d’organiser ce séminaire ?

Le Dr Mohamed Dahmani : En tant qu’élite, nous avons le devoir d’accompagner les mutations que connaît le pays. En ce qui concerne le paysage politique, le principal dossier qui intéresse les Algériens est celui de la révision de la Constitution, lancé par le président de la République. Cela a poussé la section de l’université de M’sila de la Fédération de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique à organiser cette manifestation marquée par la participation de 28 universités.

Le chargé de mission à la présidence de la République, M. Laâgab, a été invité au même titre que le ministre de l’Enseignement supérieur qui a délégué un de ses conseillers ainsi que les autorités de la wilaya. La rencontre a vu la présentation de pas moins de 70 communications sur le sujet, ce qui dénote l’apport déterminant de l’Université dans tous les dossiers qui touchent la société.

Quelle peut être la place de l’Université dans la nouvelle République ?

La nouvelle orientation du président de la République d’ouvrir ses portes à l’université, qu’il considère comme la locomotive du pays, interpelle la famille du secteur qui doit jouer son rôle dans l’étude de tous les dossiers qui intéressent la société comme la nouvelle Constitution.

Il est normal que la famille universitaire soit la première à s’investir dans ce débat, d’autant qu’il concerne le développement de cette société.

Nous avons 100 universités et 70.000 enseignants dans le secteur qui doivent adhérer à cette démarche liée au débat sur les questions sociétales.

Comme ce débat nécessite des spécialistes en la matière, nous devons, en tant qu’enseignants, saisir l’occasion qui nous est offerte par le président de la République.

D’autres dossiers vous attendent comme la révision de plusieurs lois organiques...

C’est ce qu’a annoncé M. Laâgab qui est lui-même issu de la famille universitaire et qui était parmi nous cette semaine.

Le référendum sur la nouvelle Constitution sera suivi par d’autres ateliers politiques comme la révision des lois organiques sur les partis politiques, l’information et les associations qui sont des textes essentiels pour le pays.

L’Université ne doit pas manquer ces rendez-vous importants en participant à cette dynamique avec bien sûr les autres composantes de la société.

Assurément, le rôle de l’Université ne se limite pas à la discussion des projets de lois ?

L’Université doit sortir de sa vocation, à savoir l’enseignement, et émettre son avis quand on le lui demande. Elle doit coller à la réalité économique et sociale et contribuer à l’œuvre de développement du pays. L’Université doit prendre à bras-le-corps tous les dossiers, comme cela se fait dans les pays développés qui doivent ce statut à l’apport de leurs universités. C’est même le défi actuel de notre pays. On ne peut imaginer une université fermée sur elle-même, loin des préoccupations des citoyens et de la réalité politique et économique du pays. Elle a de nouvelles missions pour une réalité nouvelle.

De nouvelles missions pour une nouvelle réalité, est-ce que l’Université peut être à la hauteur de cette donne ?

Nous, à la Fédération nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, revendiquons depuis longtemps la réhabilitation de l’université, de l’enseignant et même de l’étudiant. Grâce à leurs compétences, ces derniers peuvent permettre à l’Algérie de sortir de la crise dans laquelle elle se débat. Il est temps que l’Université se place au- devant de la scène politique, économique et sociale.

Il suffit de lui faire confiance pour que cela se concrétise. Il suffit de rappeler les dizaines d’inventions réalisées chaque année pour se rendre compte des capacités de la famille universitaire. Cette œuvre doit commencer par la révision des textes régissant le secteur. Il est inconcevable que l’université fonctionne sur la base de textes qui sont dépassés. Dans un monde qui évolue rapidement avec des mutations économiques et sociales d’année en année, le secteur est régi par des textes qui ont plus de 20 ans. Il est donc nécessaire d’adapter l’Université à son environnement.

Les moyens existent-ils pour suivre ce changement ?

Le défi actuellement consiste dans la promotion de la recherche scientifique. Nous souhaitons là aussi que les conditions nécessaires soient réunies pour que les enseignants et les étudiants puissent se lancer dans cette œuvre. Un créneau comme les start-up peut apporter beaucoup pour le développement économique du pays et la mise en valeur du rôle de l’Université. Il est important également d’inculquer l’esprit d’entrepreneuriat chez nos étudiants pour les pousser à se lancer dans la recherche scientifique sous l’encadrement de leurs enseignants et commencer à s’intégrer déjà dans la réalité économique et sociale et, pourquoi pas, tracer leur avenir à travers une place dans le paysage productif national.

F. D.