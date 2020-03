Recensement général de la population et de l’habitat : Mobilisation des moyens logistiques

Dans le cadre de l’évaluation de l’état d’avancement des préparatifs portant sur le sixième recensement général de la population et de l’habitat prévu pour l’année 2020, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a organisé lundi dernier, une réunion de travail avec les représentants des wilayas du pays afin de faire le point sur le déroulement de cette opération. Le ministère a indiqué sur son site que lors de cette réunion, présidée par le directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques, qui a vu la participation de la représentante de l’Office national des statistiques, il a été procédé à l’exposition, par les représentants de 24 wilayas, du taux d’avancement des travaux relatifs au recensement général. Dans cette perspective, des instructions ont été données afin de booster la cadence de la réalisation des travaux préparatoires ainsi que pour la levée de tous les obstacles enregistrés sur le terrain à travers une mobilisation effective de tous les moyens logistiques indispensables à cette opération.