Sétif : Le rôle du contrôle médical aux frontières

Organisée à l’initiative de la direction de wilaya de la santé et de la population, une journée de formation sur le nouveau coronavirus (COVID 19) a été organisée hier au CHU Saadna-Abdenour de Sétif.

La rencontre qui intervient en application des directives du ministère de la Santé et aux recommandations de l’OMS a permis à l’assistance d’assister à des démonstrations sur les mesures de prévention au niveau des postes frontaliers terrestre, maritime et aérien de même que la prise en charge par les services hospitaliers de tous les cas suspects concernant des ressortissants algériens ou étrangers. Le directeur de la santé et de la population, Dahan Abdelhakim, souligne que les dispositifs de prévention et de prise en charge d’éventuels cas suspects ont été mis en place. Les communications portent sur l’épidémiologie du Covid 19 et le rôle du contrôle sanitaire aux frontières avec la prise en charge des cas suspects à l’aéroport. Le professeur Lachheb Ahmed, chef de service des maladies infectieuses au CHU de Sétif, estime que «ces maladies émergentes sont imprévisibles et ont des caractéristiques particulières. Nous ne savons pas quand elles vont apparaître et comment elles vont évoluer, donc il n’a pas lieu de paniquer et de s’alarmer, il faut simplement savoir gérer. A Sétif, nous suivons les recommandations du ministère de la Santé de la Population et de la Réforme hospitalière et nous ne ménageons aucun effort pour être à la hauteur de la mission qui nous est assignée». Le Pr Lachheb a insisté sur «l’importance de divulguer les informations, sur les cas présumés ou confirmés, en temps opportun afin d’éviter de propager des rumeurs pouvant alimenter davantage la psychose». Le chef de la cellule de contrôle sanitaire aux frontières à l’aéroport 8-Mai-1945, Dr Salim Fellahi, a affirmé que «le point de transit se trouve en première ligne dans la lutte contre l’épidémie du coronavirus», relevant l’importance «de mobiliser tous les moyens humains et matériels nécessaires pour renforcer les contrôles». Il a ajouté que «ladite cellule contrôle tous les voyageurs qui transitent par l’aéroport d’autant plus que cette infrastructure accueille de nombreux vols en provenance d’Europe» avant d’assurer que «toutes les dispositions ont été prises en vue de prendre en charge les cas suspects à l’intérieur de l’aéroport et d’éviter la propagation de la maladie sur le territoire national». Les intervenants ont ainsi préconisé de se laver les mains fréquemment, d’éviter les contacts rapprochés, de porter un masque ou encore de ne pas se toucher le visage, soulignant l’importance d’impliquer le mouvement associatif dans la promotion des réflexes à adopter face à cette maladie.

F. Zoghbi