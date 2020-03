Annulation de la Omra : Les citoyens seront remboursés

Les citoyens ayant effectué les procédures pour l’accomplissement de la Omra seront remboursés, a assuré, hier, le secrétaire général du syndicat national des Agences de voyages.

Contacté par nos soins, Lyes Snousi a indiqué que le remboursement des citoyens concernés va se faire selon les normes. Néanmoins, «l’opération nécessite un peu de temps», a-t-il précisé, en justifiant ce délai par le fait que le prix de la Omra est divisée en plusieurs parties.

«Les agences de voyages ont dû payer des frais liés à l’accomplissement de la Omra et l’ensemble des prestations liées à cette opération», a-t-il expliqué. En ce qui concerne les citoyens qui veulent poursuivre la procédure dans l’espoir d’accomplir la Omra, «ils doivent patienter jusqu'à ce que la décision de suspension temporaire, décidée par les autorités saoudiennes, soit levée».

Pour ceux qui veulent se désister, le SG du syndicat déclare qu’»ils doivent patienter un peu», affirmant que «la situation est maîtrisée et les remboursements se feront normalement». Il est à noter, par ailleurs, que l’Arabie saoudite a mis en place un dispositif électronique pour le remboursement des frais de délivrance des visas de la Omra, annulés à cause du coronavirus.

Les remboursements, annonce la même source, se feront via les agences agréées dans les pays concernés, invitant, ainsi, les personnes qui veulent émettre des réclamations de s’adresser aux agences agréées pour la Omra dans leurs pays respectifs. Tout en relevant que la Omra connaît d’habitude, en cette période précédant le ramadhan, un engouement particulier, notamment avec l’avènement des vacances scolaires, Snousi affirme que «la décision des autorités saoudiennes est la conséquence d’une situation de force majeure née de la propagation du coronavirus».

Dans cet ordre d’idées, le SG du syndicat national des Agences de voyages dit comprendre parfaitement la décision saoudienne, et considère que «c’est une mesure préventive temporaire visant à préserver la santé des citoyens».

Pour M. Snousi, cette situation pourra, cependant, occasionner un manque à gagner important aux agences de voyages, dont le nombre s’élève à 250 à l’échelle nationale. Il fait part, au passage, de la situation difficile auxquelles font face un bon nombre d’agences en raison de la situation économique et financière du pays. A rappeler que l'ambassadeur de l'Arabie saoudite à Alger, M. Abdelaziz Alamirini, a mis l’accent sur le «caractère provisoire» de la décision prise par les autorités saoudiennes qui s’inscrit dans le cadre de la prévention contre le nouveau coronavirus. «La décision vise à protéger les citoyens saoudiens, les résidents et les pèlerins contre ce virus», a-t-il noté, dans son tweet.

A relever que plus de 160.000 Algériens se sont rendus en Arabie saoudite, pour accomplir les rites de la Omra en 2019, selon les chiffres rendus publics par les autorités saoudiennes qui affirment que «pas moins de 160.759 visas ont été délivrés par les services consulaires aux ressortissants algériens depuis le début de la saison de la Omra».

Kamélia Hadjib