Plateforme téléphonique du ministère de la Santé : 6.000 appels par jour pour s’informer sur le Coronavirus

Le dr Karoui : «90% des personnes porteuses du virus guérissent sans traitement.»

Le Dr Hamrouche : «l’hygiène est primordiale.»



La plateforme téléphonique mise en place par le ministère de la Santé pour s’informer sur le coronavirus, accessible à travers le numéro vert 30-30, connaît un véritable rush d’appels. Situé dans la proche banlieue de la capitale, ce centre est joignable par téléphone fixe et mobile H24 et 7/7 jours. Il reçoit quotidiennement une moyenne de 6.000 appels.

En entrant au sein du centre on est très vite attiré par le nombre impressionnant d’appels reçus par, pas moins, d’une douzaine de médecins. Le docteur Hamrouche, exerçant à l’EPSP Baraki, quotidiennement présent au Call center de 8h à 18h, met en évidence le fait que ce numéro vert est destiné à sensibiliser et prévenir la population pour éviter la panique. «Je dois vous dire que les appels sont incessants. Les questions sont récurrentes et elles sont quasiment les mêmes», a-t-il souligné, avant de préciser que la question qui revient le plus souvent concerne la manière d’éviter de contracter ce virus. Le Dr Hamrouche relève, en outre, que les appels proviennent de l’ensemble du pays. «Souvent, on reçoit même des appels d’enfants qui veulent s’informer», dit-il. Le médecin, lors de ses nombreux échanges, prodigue des conseils pour se prémunir de la maladie. «Il faut une hygiène irréprochable. Ainsi, il faut se laver les mains plusieurs fois au cours de la journée et éviter les visites non impératives aux hôpitaux et dans les endroits confinés. Il faut également éternuer dans le pli de son coude», insiste-t-il auprès de citoyens avides d’informations. Il conseille surtout de ne pas céder à la panique, relevant que le virus est notamment dangereux pour les personnes vulnérables, c’est-à-dire les personnes âgées, les asthmatiques et/ou tout individu souffrant de défaillance immunitaire.

Le Dr Hamrouche maîtrise plusieurs langues. Lors des contacts téléphoniques, il utilise «surtout la langue arabe, mais aussi, le tamazight et quelquefois l’anglais ou le français. De son côté, le docteur Tawfik Karoui, également animateur de la plateforme, affirme que nombreux sont les citoyens qui sont inquiets. «Cependant, soutient-il, je leur rappelle régulièrement que le coronavirus est une grippe qui a les mêmes symptômes que celle d’une grippe saisonnière. Mais, surtout, que 90% des personnes porteurs du virus finissent par guérir sans traitement». Lors de ses nombreux entretiens avec les citoyens, le Dr Karoui insiste particulièrement sur le fait qu’en cas de symptômes suspects, il faut une prise conséquente de vitamine C, du paracétamol et du repos. «Il ne faut pas se rendre à l’hôpital dès l’apparition du moindre symptôme car, dans ces lieux, on peut attraper ou transmettre le virus», relève-t-il. Il tient, par ailleurs, à rassurer les citoyens en informant que le virus ne survit pas à la chaleur. «L’Algérie est un pays qui a un climat chaud, et à ce titre, le virus n’est pas en terrain favorable», précise-t-il. A travers les appels, il relève que certains demandent la fermeture des écoles.

Aussi, il recommande de ne pas céder à la panique et d’éviter les comportements inopportuns.

Enfin, le médecin déplore que certains appels soient des blagues de mauvais goût.

Sami Kaïdi