Ghardaïa : Des femmes honorées par l'ambassadeur des émirats arabes unis

Une douzaine de femmes de la wilaya de Ghardaïa, ayant participé à une formation dans le cadre d'un programme de renforcement des compétences féminines, ont été honorées lors d'une cérémonie organisée hier à El-Atteuf (Ghardaia) par l'ambassadeur des Emirats arabe unis à Alger, en présence de la secrétaire générale de l'Union nationale des femmes algériennes (UNFA).

Ces femmes ont bénéficié d'une formation dans le domaine du tissage et de la tapisserie, au titre d'un programme de renforcement et de soutien des compétences des femmes et filles, initié par les Emirats Arabes unis, en collaboration avec l'UNFA, a expliqué à l'APS, Nouria Hafsi, SG de l'UNFA.

Quatre wilayas du pays (Sidi Bel Abbes, Saida, Ghardaia et Bejaia) ont bénéficié de ce programme dans des domaines choisis par les femmes localement, a-t-elle précisé.

L'initiative sociale de formation tend en premier lieu à renforcer les compétences et à donner des moyens susceptibles de permettre l'intégration de la femme dans la croissance économique et le développement durable du pays, a indiqué de son côté Mouza Houcaini, membre de l'ambassade des EAU à Alger.

"Une somme de plus de trois millions de dollars a été mobilisée pour soutenir et renforcer les compétences des femmes dans le monde'', a affirmé l'ambassadeur des EAU à Alger, Youssef Sebaa Al Ali, dans une intervention lors de la cérémonie de remise de certificats de participation à cette formation.

Cette formation permet de créer des opportunités d'autonomisation financière et vise également à capitaliser le savoir-faire des femmes acquis au fil des siècles pour renforcer les capacités économiques à travers l'amélioration de la qualité du produit, l'innovation et la commercialisation.

Un vibrant hommage a été rendu à la femme à la veille de la célébration de la journée internationale de la femme.

Auparavant, l'ambassadeur des EAU à Alger s'est entretenu au siège de la wilaya avec le wali de Ghardaia, Boualem Amrani.

L'entretien a porté, selon l'ambassadeur, sur les potentialités, les perspectives de développement des relations de partenariat et les possibilités d'investissements dans la wilaya de Ghardaia.