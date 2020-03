Blida : Fermeture de l'unité de «Danone»

La Direction du commerce de la wilaya de Blida a procédé, hier, à la fermeture de l'unité de Blida de «Danone-Algérie» pour infractions liées à l'utilisation de produits périmés, outre le retrait du marché, des pots de yaourt de la même marque fabriqués avant le 15 janvier, a annoncé le Directeur local du secteur. Dans une déclaration à l'APS, M. Djamel Abbad a souligné que suite aux infractions enregistrées lors de deux visites inopinées effectuées par les agents de sa Direction le 19 février et le 02 mars 2020, lesquelles ont permis la découverte d'une quantité de 600 kg d'arome périmé (15 janvier 2020) et 150 kg d'arôme «chocolat» périmé (13 décembre 2019), il a été décidé de la fermeture de l'Unité de Blida de la production de produits laitiers «Danone-Algérie».

Il a été décidé également du retrait du marché de tous les pots de yaourt de l'unité de Blida fabriqués avant le 15 janvier 2020, après le constat du non respect des conditions de la chaîne de production et des règles d'hygiène, a ajouté le même responsable.

Après la convocation des responsables de ladite unité, un procès-verbal a été dressé à leur encontre pour infraction à la loi 03-09 relative à la protection du consommateur, a-t-il fait savoir.