Salon EVE 2020 : Un espace dédié au bien-être des femmes

Le Salon «Eve 2020» qui se tient chaque mois de mars afin de faire écho avec la journée internationale de la femme, a ouvert ses portes, hier, au Palais des Expositions des Pins Maritimes (Alger) pour s’étaler, sur une surface d’exposition de 6.000 m2, jusqu’au 8 mars.

Près de 130 exposants participent à cette manifestation dans des stands d’exception qui représentent plusieurs domaines et créneaux importants, allant du cosmétique aux activités artisanales en passant par le prêt-à-porter et la pâtisserie orientale. Les organisateurs, en l’occurrence «World Trade Center Algeria» (WTCA) prévoient quelque 30.000 visiteurs qui seront potentiellement intéressés par les prestations des exposants.

Ce Salon se veut un lieu de rencontres pour débattre des préoccupations féminines. «C’est un espace de convivialité qui permet aux femmes algériennes de venir constater ce qui se fait pour elles, leurs foyers, leurs enfants, et tous les aspects qui forment leur environnement social, culturel et économique, a déclaré à El Moudjahid, Event Manager à la WTCA. Mme Kamla Idir a souligné en effet l’importance de cette nouvelle édition et indiqué que des produits promotionnels seront proposés dans les différents secteurs d’activités tels la nutrition et le bien-être, la décoration et le linge de maison, l’hygiène féminine, les produits capillaires et la coiffure ou encore l’esthétique et les produits de beauté.

Durant ce Salon, l’intérêt sera porté aussi aux formations destinées aux femmes dans différents secteurs, a révélé notre source qui ajoutera que tout ce que sera fait est en rapport avec la contribution de la femme algérienne au mouvement de la société. Mme Idir a souligné que l’édition de 2020 portera sur la promotion de la production nationale. «Les participants exposent divers produits dont 70% sont «Made in Bladi», un indicateur révélateur de l’émergence des marques locales et de l’intérêt que les consommatrices portent à ces produits, notamment au rapport qualité-prix proposé par les producteurs nationaux», a-t-elle expliqué.

«EVE 2020» connaîtra aussi la participation de marques étrangères avec des produits lancés exclusivement pour la première fois durant ce salon. Les exposants proposent également des services variés destinés à la consommation féminine. En plus de la vente promotionnelle, il sera offert des formations destinées aux femmes dans différentes filières. «Au-delà, de l’aspect commercial du salon, les participants se focalisent sur des aspects liées à la femme entrepreneure et l’artisane alors que d’autres proposent des formations qualifiantes dans les métiers liés aux arts culinaires, la beauté et la couture. C’est cela qui permet aux organisateurs de dire que le salon concerne tout l’univers de la femme», a noté la responsable de la boîte organisatrice de cet événement.

Aussi plusieurs thématiques sont inscrites pour pouvoir discuter de tout ce qui touche au rôle social de la femme : les centres de formation destinée aux femmes, les produits qui intéressent sa santé, son bien-être et surtout de donner un éclairage sur l’éducation qu’on doit accorder aux femmes dès leur jeune âge, afin qu’elles assument leur rôle dans la société. Les organisateurs dégageront des espaces destinés à abriter d’autres activités programmées, dont des conférences-débats autour des thèmes consacrés à la femme, a indiqué Mme idir.

Il y a aussi l’aspect ludique, à travers les défilés de mode, de mariage, des concours de beauté et des compétitions pour «partager la fête avec Eve et dire que la femme algérienne est là et marque sa présence» aux côtés des autres femmes du monde.

Salima Ettouahria