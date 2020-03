La Planification familiale en débat à l’APN : Plaidoyer pour une croissance démographique modérée

La politique nationale de la population et le cadre juridique de la santé reproductive et la planification familiale étaient, hier, au centre des débats à l’Assemblée populaire nationale, lors d’une journée d’information et de sensibilisation, présidée par son président, Slimane Chenine.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a indiqué que l’objectif du programme national de la santé reproductive est d’arriver à une croissance démographique «modérée» devant assurer un équilibre entre le facteur démographique et les ressources économiques et environnementales en vue d'améliorer la qualité de vie, de répondre aux besoins dans le domaine des moyens et services de planification familiale. M. Abderrahmane Benbouzid a précisé que la santé reproductive vise également l'élargissement de l'accessibilité à des services et à des soins de qualité dans le domaine de la planification familiale et dans toutes les activités ciblant la mère et l'enfant, notamment la maternité sans risque, la prévention et le traitement des infertilités et des maladies sexuellement transmissibles (MST), le dépistage des cancers génitaux, notamment du col de l'utérus. Il indique que l’Algérie a enregistré des avancées «remarquables» dans le cadre de la planification familiale dans la mesure où le recours aux différents moyens de contraception a connu une hausse, passant de 8% dans les années 1960 à 57% en 2013. Ceci est dû, selon lui, aux moyens humains et matériels mobilisés par les pouvoirs publics. «Pour la réussite du programme de la santé reproductive et la planification familiale, un budget annuel de 500 millions de DA a été consacré pour l’acquisition des moyens de contraception et 4.500 professionnels de la santé publique ont été mobilisés pour superviser l’opération à travers tout le territoire national, à savoir des gynécologues, des pédiatres, des sages-femmes, des médecins généralistes outre le corps paramédical», a-t-il noté. Tout ce personnel a été mobilisé pour assurer un meilleur service de santé au niveau de 1.400 polycliniques, 1.372 salles de soin et 292 centres de planification familiale.

Le ministre a affirmé que le facteur démographique est d’une importance cruciale dans la définition des politiques et des stratégies économiques et développementales. Il s'agit d’en faire un véritable moteur de réalisation du développement durable et du bien-être de la société. De son côté, le président de l’APN a mis en avant les efforts de l’Etat, qui a consacré des budgets importants pour atteindre les objectifs tracés dans le secteur de la santé, particulièrement en ce qui concerne le volet de la planification familiale. Considérant que le programme de la santé reproductive est l’une des priorités nationales dans le secteur de la santé, M. Slimane Chenine a assuré que l’Algérie est parmi les pays qui ont relevé les défis de développement durable. «Malgré tous les efforts et les moyens mobilisés par les pouvoirs publics pour le développement du secteur de la santé en Algérie, la bataille pour surmonter les obstacles et les insuffisances reste longue», a-t-il admis. Pour sa part, le directeur de la Population, au ministère de la Santé, a axé son intervention sur les réalisations accomplies et les défis à relever pour les années à venir dans le domaine de la planification familiale. «Un travail est en train de se faire avec la contribution de l’ensemble des secteurs, dans le cadre des travaux du comité national de la population», a expliqué M. Amar Ouali, précisant que des objectifs ont été atteints et d’autres sont en cours pour améliorer la situation de la population dans les différentes régions du pays. Il a annonce que le nombre d'habitants de l'Algérie est passé, le 1er janvier dernier, à 43,8 millions alors que le taux de natalité s’élève à 1,8% à la même période de référence. Aussi, a-t-il poursuivi, le nombre d’habitants a augmenté de 13 millions de personnes entre 2000 et 2020 alors qu’en 2050, le nombre d’habitants atteindra les 63 millions si le nombre de naissance est de deux par femme. Il ajoutera que le nombre d’enfants âgés de 5 ans est estimé à 5 millions alors que celui du troisième âge s’élève à 4 millions, soit 10% du nombre de la population globale. Pour ce qui des femmes en âge de procréation, leur nombre est de 11 millions. Le taux de mortalité maternelle est quant à lui passé de 230 pour 100.000 naissances en 1999 à 57,5 pour 100.000 naissances vivantes en 2016. Pour rappel, le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a lancé en février dernier une campagne d'information et de sensibilisation sur la santé de reproduction et la planification familiale, outre le dépistage des cancers du col de l'utérus.

Mohamed Mendaci