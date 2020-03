Révision de la Constitution : Le chef de l’état reçoit Bengrina

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, hier au siège de la Présidence, une délégation du Mouvement El Bina, conduite par son président, Abdelkader Bengrina, indique un communiqué de la présidence de la République. "Lors de cette audience qui s'inscrit dans le cadre des consultations en cours avec des personnalités nationales, des chefs de partis et des représentants de la société civile sur la situation générale dans le pays et la révision de la Constitution, la délégation du Mouvement El Bina a exposé des propositions et des vues sur la contribution au projet d'édification de la nouvelle République dans le cadre d'une vision nationale consensuelle", a précisé la même source. Dans une déclaration à la presse, M. Bengrina a insisté sur la promotion du dialogue et la consolidation du front interne sans omettre la nécessité de venir à bout des problématiques économiques. Il a ajouté que l’Etat est en train de prendre en charge les préoccupations des citoyens en invitant à la recherche de moyens pour faire sortir le pays de la situation actuelle.